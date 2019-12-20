Isparta'nın gururu Sema Çalışkan, ödüllendirildi

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyespor Kulübünün Milli Boksörü Sema Çalışkan’ı makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

Isparta'nın gururu Sema Çalışkan, ödüllendirildi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

“Dünyada sesimizi duyurmak istiyoruz”
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 12-15 Aralık tarihleri arasında Antalya’nın Kemer İlçesinde düzenlenen Balkan Boks Şampiyonasında ikinci olan Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sema Çalışkan’ı makamında kabul etti. Başkan Başdeğirmen, Çalışkan’ı başarısından dolayı tebrik ederken, altınla ödüllendirdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Balkan Şampiyonasında ikinci olan Milli Sporcu Sema Çalışkan ve Antrenör Melihşah Sarıca’yı makamında kabul etti. Isparta Belediyespor Kulübü Sporcusu olarak milli müsabakalarda Türkiye’yi temsil eden Sema Çalışkan’ı başarısından dolayı tebrik eden Başkan Başdeğirmen, Çalışkan’ın Isparta’nın ve Türkiye’nin milli gururu olduğunu söyledi.  
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Belediyemizin sporcusu milli gururumuz Sema Çalışkan bizleri bir kez daha gururlandırdı. 7 Avrupa birinciliği, 4 Avrupa ikinciliği ve 2 Dünya üçüncülüğü kazanan bir sporcumuz ve gururla söylüyorum, belediyemizin milli sporcusu. Antrenörümüz Melihşah hocamızla çalışarak bu başarıyı elde ettiler. Hem Sema kızımızı, hem de Melihşah hocamızı tebrik ediyorum. Bizim ismimizi en üst seviyede duyuran sporcumuz. İnşallah önümüzdeki müsabakalarda da kendisinden üst seviyede başarılar bekliyorum. Her zaman bizim milli marşımızı söylettiği gibi tekrar önümüzdeki ilk müsabakada da milli marşımızı söylemesini ve söyletmesini yüce Rabbim’den istiyoruz. Tebrik ediyorum. Bu güzel başarılarınızın devamını bekliyoruz. Dünya Şampiyonasına da iyi hazırlanıyoruz. Dünya’da da sesimizi duyurmak istiyoruz. Her zaman yanındayız, destekliyoruz. Isparta Belediyemizin böyle bir sporcusunun olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.    
Olimpiyat elemelerinin gerçekleştirileceğini ve buna büyük önem verdiklerini söyleyen Isparta Belediyespor Kulübünün milli sporcusu Sema Çalışkan da, “İnşallah hem belediyemizi hem de ülkemizi gururlandırarak orada bir kez daha ülkemizin adını duyurmak istiyorum. Olimpiyatlara giden ilk bayan boksör olmak istiyorum. Isparta’mız, belediyemiz ve ülkemiz adına bizim için çok iyi olacak. Sizi orada da en iyi şekilde temsil edeceğim, inşallah Tokyo’ya birlikte gitmek istiyoruz” şeklinde konuştu.  
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlara giden bayan boksörün hiç olmadığını söyleyen Antrenör Melihşah Sarıca da, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız olsun Sema’dan bu başarıyı bekliyor. Mart ayında Londra’da olimpiyat elemeleri var. O olmazsa nisan ayında Paris’te olimpiyat elemesi var. 2020 Haziran ayında Tokyo’da olimpiyat oyunları var. Oraya giden ilk kadın boksör olarak sizin de desteğinizle ülke tarihine imzamızı atacağız. Madalya da alarak Türkiye için bir ilki başaracağız. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
 
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Isparta'nın gururu Sema Çalışkan, ödüllendirildi
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