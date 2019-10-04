Süpürge Dünyası, her marka elektrik süpürgenizin teknik servisini, bakım ve onarımını en kısa sürede yapıyor ve teslim ediyor.



Isparta'da Süpürge Dünyası süpürgelerin gerek parça arızalarını gerekse elektronik – mekanik arızalarını tamir etmektedir. Cihazlarınızdaki parça değişimlerinin yanında çekiş gücü proplemleri ve motor arızalarıda uzman ekipler tarafından onarımları ve bakımları yapılmaktadır. Elektrikli süpürgelerde rastlayabileceğiniz sorunlar hemen aşağıda listelenmiştir.



Çekiş (Vakumlama) proplemleri.

Motor çalışmama arızaları.

Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.

Çalışırken koku vermesi.

Sigorta attırması.

Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)

Süpürge Dünyası'nda elektrikli süpürgelerdeki arızaların hemen hemen tüm arızaları cihaz atölyesine alınarak tamirleri yapılmaktadır. Kullanılan tüm parçalar orjinal parçalar olmakla birlikte sıfır parça değişimleri ile Isparta ve tüm çevre bölgelenin hizmetinde. Firma özel teknik servis olarak garantisi tükenmiş cihazların arızalarını da tamir etmekdir.



Elektrik Süpürgesi, cihaz arızaları, aksesuar, yedek parça sorunları, elektriksel problemler, cihazın çalışmaması vb. her türlü problemlerde sizlere çözüm odaklı hizmet sunan Süpürge Dünyası'na ulaşmak için telefon ve adres bilgileri;



Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

0530 821 53 45



Süpürge Dünyası ''Elektrikli süpürgeniz ile ilgili olabilecek tüm sorunları ve arızaları çözümleyelim''

















