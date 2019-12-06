En iyi telefon kılıfı modelleri ile fark yaratın! Onlarca farklı cep telefonu kılıflarından, kırılmaz ekran koruyuculara, farklı renk ve modelde telefon aksesuarları burada! Telalem'de!
iphone, samsung, Huawei gibi telefon markalarının tüm modellerine göre kılıflar,kulaklıklar ve şarj cihazlarını Telalem'den uygun fiyatlara temin edebilirsiniz.
TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?
İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;
- Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı
- GPS'li Akıllı Saatler
- Action Kamera
- Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)
- Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör
- Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)
- Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye
- Flash Disk ve Hafıza Kartları
- Masa Tipi Aydınlatma Lambası
- Cep Telefonu Ekran Büyütücü
- USB Masaüstü Vantilatör
Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA
Telefon: 0532 515 14 23
ÖZEL BASKI BAŞLADI
Cep telefon kılıflarına özel baskı başladı. Telealem'de istediğiniz resim, bir animasyon kahramanı, sanatçıların resmi. film artisti veya sevdiğiniz isim yada sözler telefon kılıflarına basılıyor.