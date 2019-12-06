Isparta'nın cep telefon aksesuarları markası Telalem!

Isparta'nın cep telefon aksesuarları markası Telalem!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
YENİ VE ŞIK TELEFON KIFILARI TELALEM'DE 

En iyi telefon kılıfı modelleri ile fark yaratın!  Onlarca farklı cep telefonu kılıflarından, kırılmaz ekran koruyuculara, farklı renk ve modelde telefon aksesuarları burada! Telalem'de!

iphone, samsung, Huawei gibi telefon markalarının tüm modellerine göre kılıflar,kulaklıklar ve şarj cihazlarını Telalem'den uygun fiyatlara temin edebilirsiniz.

TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?
İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;
  • Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı
  • GPS'li Akıllı Saatler
  • Action Kamera
  • Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)
  • Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör
  • Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)
  • Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye
  • Flash Disk ve Hafıza Kartları
  • Masa Tipi Aydınlatma Lambası
  • Cep Telefonu Ekran Büyütücü
  • USB Masaüstü Vantilatör
 
Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA
Telefon: 0532 515 14 23

ÖZEL BASKI BAŞLADI

Cep telefon kılıflarına özel baskı başladı. Telealem'de istediğiniz resim, bir animasyon kahramanı, sanatçıların resmi. film artisti veya sevdiğiniz isim yada sözler telefon kılıflarına basılıyor.



 
DSC0855

DSC0856

DSC0860

DSC0863

DSC0868

DSC0869

DSC0870

DSC0872

DSC0875

DSC0882

DSC0884

DSC0888

DSC0893

 
DSC0460DSC0461DSC0462DSC0463DSC0464DSC0465DSC0466DSC0467DSC0468DSC0469DSC0470DSC0471DSC0472DSC0473

 
telalemtelefon kılıfıkırılmaz jelatinkaraoke mikrofon
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da üniversite öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekti
Isparta'nın cep telefon aksesuarları markası Telalem!
TED Isparta Koleji öğrencileri gece lambası üretti
Isparta il genelinde çok önemli meteorolojik uyarı
2020 asgari ücreti nasıl belirlenecek?
Isparta'da duyuru: Başvuru süresi uzatıldı
Isparta'da süpürge torbası, yedek parçaları ve tamiri
''SDÜ Isparta’nın Dışa Açılan Yüzü'' SDÜ'ye konuk oldular
EĞİRDİR'DEKİ ETKİNLİK İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
Isparta'da jandarmadan tarihi eser operasyonu!
Isparta'da kaçakçılığa geçit yok! Emniyet hepsini yakaladı...
Isparta'da Kozmetoloji ünitesi açıldı
TED Isparta Koleji'nden farkındalık
Isparta'da o kurumdan Mehmetçik Vakfına bağış
Erken emeklilikten onlar da yararlanabiliyor!
​Gözler Merkez Bankasında
Ayhan Usta Çiğköfte Şöleni devam ediyor...Bayilikler verilecek!
Isparta İl Genel Meclisi Eğirdir'de Toplandı
Isparta'da Gül Şehri Masalları Ödül Töreni
Isparta'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri
Isparta'da engelliler günü kapsamında “Empati Parkuru''
ISPARTA TKDK'DAN DUYURU: SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Cinsel saldırı ve hırsızlık suçu zanlıları yakalandı
Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...
Isparta Milli Eğitim Müdürü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildiIsparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildi30 Kasım 2019
İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği 03 Aralık 2019
​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi30 Kasım 2019
Son dakika haberi:17 bin 689 personel alınacakSon dakika haberi:17 bin 689 personel alınacak29 Kasım 2019
İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!01 Aralık 2019
Isparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'daIsparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'da29 Kasım 2019
ŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI GÖZDE BALIK EVİŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI GÖZDE BALIK EVİ30 Kasım 2019
O tırlar Isparta'ya geliyorO tırlar Isparta'ya geliyor29 Kasım 2019
Eğirdir Gölü’ndeki Su Seviyesindeki Azalma Tedirgin Edici BoyuttaEğirdir Gölü’ndeki Su Seviyesindeki Azalma Tedirgin Edici Boyutta29 Kasım 2019
Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...03 Aralık 2019
Isparta'da yapılan tesis ihaleye çıkıyor...!Isparta'da yapılan tesis ihaleye çıkıyor...!29 Kasım 2019
Isparta'da bir çok hastalığa deva bitki için eğitim...Isparta'da bir çok hastalığa deva bitki için eğitim...29 Kasım 2019
Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşıDul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı30 Kasım 2019
Isparta'da Altın Ve Pırlantada Fırsat ŞöleniIsparta'da Altın Ve Pırlantada Fırsat Şöleni02 Aralık 2019
Isparta'daki uçak kazasının 12. yıl dönümünde anma töreniIsparta'daki uçak kazasının 12. yıl dönümünde anma töreni30 Kasım 2019
Isparta'da hayata geçirildi!Isparta'da hayata geçirildi!29 Kasım 2019
Isparta'daki yarışma Sonuçlandı... ödül töreni yapılacak!Isparta'daki yarışma Sonuçlandı... ödül töreni yapılacak!29 Kasım 2019
Cinsel saldırı ve hırsızlık suçu zanlıları yakalandıCinsel saldırı ve hırsızlık suçu zanlıları yakalandı03 Aralık 2019
Isparta'da Kozmetoloji ünitesi açıldıIsparta'da Kozmetoloji ünitesi açıldı04 Aralık 2019
ATABEY'DE DOĞALGAZ SEVİNCİATABEY'DE DOĞALGAZ SEVİNCİ30 Kasım 2019