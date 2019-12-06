YENİ VE ŞIK TELEFON KIFILARI TELALEM'DE

TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?

Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı

GPS'li Akıllı Saatler

Action Kamera

Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)

Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör

Karaoke Mikrofonları ( Bu üründe kampanya var! )

Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye

Flash Disk ve Hafıza Kartları

Masa Tipi Aydınlatma Lambası

Cep Telefonu Ekran Büyütücü

USB Masaüstü Vantilatör

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ÖZEL BASKI BAŞLADI























































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