Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) hazırladığı "Senfoni ile Isparta Türküleri"nin tanıtım konseri gerçekleştirildi. Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlen konserde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve SDÜ Akademik Oda Orkestrası, Isparta'nın 10 anonim türküsünü seslendirdi.Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) hazırladığı "Senfoni ile Isparta Türküleri"nin tanıtım konseri gerçekleştirildi.Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlen konserde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve SDÜ Akademik Oda Orkestrası, Isparta'nın 10 anonim türküsünü seslendirdi.Konserde SDÜ Halk Oyunları Topluluğu da gösteride bulundu. Konser, katılımcılardan beğeni topladı."Senfoni ile Isparta Türküleri" proje yürütücüsü ve solisti Tenor Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eserlerin kısa sürede dijital kayıt haline getirileceğini söyledi.Isparta türkülerine evrensel kimlik kazandırdıklarını ifade eden Türkmenoğlu, bu türküleri dünyanın her tarafında okumak istediğini kaydetti.ISPARTA (AA) -