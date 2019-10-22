Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bülteniMersin ilinde 19-20 Ekim tarihinde yapılan 11-12 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Bölge Müsabakasına katılan sporcularımız Yüzme Federasyonun belirlemiş olduğu baraj kotasını geçerek 5-8 Aralık Ankara’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek antrenör ve sporcularımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge yarışları Mersin'de yapıldı. 19-20 Ekim’de gerçekleştirilen yüzme yarışlarına 52 kulüp 279 sporcu katıldı.Yüzme yarışlarında, ilimiz yüzücüleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü İlker Burak Kaya önderliğinde şampiyonluklarla ve federasyon barajlarını en yüksek derecelerle geçerek ilimizi bir kez daha gururlandırdı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Yüzme branşında elde edilen başarılar bizleri bir kez daha mutlu etti. Farklı kategorilerde yarışarak rakiplerini kulaçlarıyla geride bırakmayı başaran sporcularımız madalyalarını alarak ilimize başarıyla geri döndüler. Derece yapan tüm sporcularımızı ve antrenörümüzü elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Türkiye Şampiyonasında ise başarılar diliyorum” dedi.Sporcularımız Yusuf Kuşçu ve Öznur Metin, A4 barajını geçerek bölge birincilikleri ve ikincilikleri kazandı. Sporcularımızdan Ahmet Can Yılmaz, Ceren Gökçebay, Keziban Tütüncü, Beren Gözaçan, Berfu Özkök A1 ve A2 barajlarını geçmeyi başardılar. Melek Nil Bolat, Hilal Karaatlı, İklim Kutlu ve Pamirhan Köksal ise yarışmada B Barajlarını geçme başarısı gösterdiler.