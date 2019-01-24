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Ispartalı Sporcularımızdan Atletizmde Çifte Başarı

Ispartalı Sporcularımızdan Atletizmde Çifte Başarı
ISPARTA
G.Tarihi: 24.01.2019 14:28
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ATLETİZMDE ÇİFTE BAŞARI

Sporcularımız Ceyda Melek Pınar Türkiye Şampiyonu, Emirkan Gürfidan ise Türkiye 5.si…

İstanbul’da düzenlenen Turkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız Ceyda Melek Pınar Türkiye Şampiyonu, Emirkan Gürfidan ise Türkiye 5.si oldu.

Turkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonası, 22-23 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy’de yapıldı. İki günlük mücadeleye 583 atlet katıldı. Müsabakalar, 60 metre, 60 metre engelli, 1000 metre, yüksek atlama, uzun atlama ve 4×100 metre bayrak branşlarında yapıldı. Toplam 14 branşta yapılan şampiyonaya ilimizden katılan 2 sporcumuz önemli başarıya imza attılar.

Turkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonasında mücadele eden Halıkent Ortaokulu Öğrencisi sporcumuz Ceyda Melek Pınar, 1000 metrede 3:13:27’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

İlk kez resmi yarışa katılan Halıkent Ortaokulu Öğrencisi sporcumuz Emirkan Gürfidan erkekler 1000 metre 3:04:76’lik derecesiyle Türkiye 5. si oldu.

Şampiyonada ilimizi başarıyla temsil ederek altın madalya kazanan sporcularımız Ceyda Melek Pınar, Emirkan Gürfidan okul idarecileri, Atletizm İl Temsilcisi Tuncay Kayacan, antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Atletizm İl Temsilcisi Tuncay Kayacan, atletizm branşında alt yapı çalışmalarının meyvelerini almaya devam ettiklerini söyleyerek, bu başarıda emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’e teşekkürlerini aktardı.

Başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürümüz Murat Gevrek, başarılı sporcularımız Ceyda Melek Pınar, Emirkan Gürfidan başta olmak üzere Beden Eğitim Öğretmenleri Sibel Yılmaz, Lütfü Yılmaz’ı, İl temsilcisi Tuncay Kayacan’ı kutladı. İl Müdürümüz Gevrek, spora destek veren Halıkent Ortaokulu idareci ve yöneticilerini teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda İl Müdürümüz Murat Gevrek, sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 
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