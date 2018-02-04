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Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu

Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu
ISPARTA
G.Tarihi: 03.02.2018 19:35
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böcüzade
  - Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu  


 Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bingöl’deki birliğinden görevli olarak gittiği Kilis’in Süngütepe’de şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın baba evinin önüne Isparta Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.  
  Şehit Uzman Çavuş’un yakınları tarafından taziyelerin kabul edildiği çadırda, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı görevliler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar ediliyor. Şehit evi önünde ayrıca, olası durumlara karşı 112 Acil Servis ekipleri ve ambulanslar ile belediye görevlileri de teyakkuz halinde bekliyor.

  ISPARTA (İHA) 












 
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