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Ispartalı Şehidimizin İsmi Yaşatılacak

Ispartalı Şehidimizin İsmi Yaşatılacak
ISPARTA
G.Tarihi: 04.02.2018 13:46
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böcüzade
  - Ispartalı Şehit Ali Yılmaz’ın ismi evinin bulunduğu caddede yaşatılacak  

 Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın ismi evinin bulunduğu caddeye verildi.
   Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bingöl’deki birliğinden görevli olarak gittiği Kilis’in Süngütepe’de Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu’nun Yaşam Kulesi’ne yakın bir noktada kepçe operatörü çalıştığı esnada PKK/PYD’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın ismi, evinin bulunduğu Isparta Batıkent Mahallesi’ndeki caddeye verildi.  Şehidin baba evinin bulunduğu 261. Cadde’de yaşatmak için hareket geçen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ekiplere talimat vererek tabela yaptırdı.
  ‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz Caddesi’ yazılı tabela, gece geç saatlerde şehit evi önündeki taziye çadırı bulunan sokak girişine dikildi. Belediye Başkanı Günaydın’ın verdiği talimatla şehidin adı verilen sokakla ilgili Belediye Meclisi kararının ise bu ayki birleşimde resmiyete geçmesi bekleniyor.

  ISPARTA (İHA) 




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