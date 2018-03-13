Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen, Uzman Çavuş Göksel Koç, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.Göksel Koç’un Türk bayrağına sarılı tabutu Keçiborlu ilçesi Kozluca köyü meydanındaki tören alanına getirildi. Koç’un cenazesi, öğle vakti emekli müftü tarafından kıldırılan namazın ardından omuzlara alınarak bando ve tekbirler eşliğinde bir süre taşındı. Daha sonra cenaze aracıyla köy mezarlığına getirilen Koç’un cenazesi defnedildi.Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Evli ve 2 çocuk babası Göksel Koç’un ailesiyle birlikte Ağrı’da yaşadığı, babasının bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise yazları köyde, kışın da oğlunun yanında kaldığı belirtildi.Şehit Göksel Koç’un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatalak hale geldiği ve yaklaşık 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Göksel Koç’un ağabeyinin bir çocuğunu da okuttuğu öğrenildi.ISPARTA (İHA)