OKÇULARIMIZDAN TARİHİ BAŞARI

Isparta Bölgesporlu Okçular Antalya’da gerçekleştirilen Gençlik Kupası Okçuluk Yarışmasında Klasik Yay Büyük Bayan Takımı birinci ve Klasik Yay Genç Bayan Okçuluk Takımı ise ikinci olduTürkiye Okçuluk Federasyonu 2019 Faaliyet Programında yer alan Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde 17-21 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Isparta Bölgesporlu sporcularımız, dereceleriyle yarışmada göz doldurdu.Isparta Bölgespor, Klasik Yay Büyük Bayan Takımı birinci ve Klasik Yay Genç Bayan Okçuluk Takımı ise ikinci oldu.Gökçe Demirel, Betül Toker ve Şeyma Nur Atalar’dan oluşan Klasik Yay Büyük Bayan Takımı, Gençlik Kupası Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kupası ve madalyalarının sahibi oldu.Ayrıca Gökçe Demirel, Betül Toker ve Şeyma Nur Atalar’dan oluşan Klasik Yay Genç Bayan Okçuluk Takımı, Gençlik Kupasında Türkiye ikincisi olarak kupa ve madalyayla kente döndü.Okçuluk İl Temsilcisi Yalçın Ünsal, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, milli takıma sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ise Okçuluk İl Temsilcisi Yalçın Ünsal ve sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü