OKÇULUKTA BAŞARI GÖKÇE DEMİREL TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Okçuluk branşında başarılar gelmeye devam ediyor. 11-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Samsun’da yapılan Salon Türkiye Kupası Okçuluk Yarışmalarında mücadele eden Isparta Bölgespor Kulübü sporcumuz Gökçe Demirel, Türkiye üçüncüsü oldu.Klasik yay genç bayanlar kategorisinde toplam 556 puan ile sıralama atışlarında yarışmaya katılan 85 sporcu arasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcumuz Gökçe Demirel ve Antrenörü Yalçın Ünsal’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü