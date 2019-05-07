Ispartalı Kahramanlarımızın Madalya ve Beratları Ailelerine Takdim Edildi

Ispartalı Kahramanlarımızın Madalya ve Beratları Ailelerine Takdim Edildi
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Kahramanlarımızın Madalya ve Beratları Ailelerine Takdim Edildi


Cumhurbaşkanlığımız tarafından kahraman şehitlerimiz; Sercan Kara, Engin Şahin, Yunus Emre, Muğdat Çelik, Ali Yılmaz ve Durmuş Öcal’ın ailelerine tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Vali Ömer Seymenoğlu tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.
Başta kahraman şehitlerimizin aileleri olmak üzere, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı tören, İstiklal Marşı’mızın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından Ku’ran-ı Kerim tilaveti sunularak, Müftü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

“Allah onlardan razı olsun”
Törende bir konuşma yapan Vali Ömer Seymenoğlu; “Aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri, değerli gazilerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alacak tüm asker ve polis şehitlerimizin ailelerine bu vakur duruşları için şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yâd ediyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Gazilerimize, mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli aileler, Bu ülke, şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür, birer garantisidir.”

“Herkes boyunduruğa razı olabilir; biz olamayız”
“Malazgirt’ten, İstanbul’un fethine, Çanakkale’den 15 Temmuz’a uzanan inanç, var olma, toprağına, bayrağına ve imanına sahip çıkma inancıydı. Bu inanç ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıydı. Bu süreçte binlerce şehit verildi. Ama vatanın bir karış toprağı hainlere verilmedi. Saygıdeğer misafirlerimiz, Herkes boyunduruğa razı olabilir; biz olamayız. Herkes ölümden, canını feda etmekten imtina edebilir; biz edemeyiz. Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur. Bizim şehitliğimiz de çoktur. Bu ülkenin 81 milyon vatandaşının her biri, erkeğiyle, kadınıyla, hatta çocuğuyla, yaşlısıyla, gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki, bu topraklar hala bizim vatanımızdır. Bizim inancımızda imanı, vatanı ve bayrağı için mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin makamı şehitliktir.”

“Bu millet bu devlet size minnettardır”
“Şehitlik mertebesine ermiş bu güzel insanların aileleri olarak sizler başımızın tacısınız. Bu millet bu devlet size minnettardır. Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmek mümkün değil, onu biliyoruz. Onlar en büyük mükâfatı, Rabbimizden alacaklar, onu da biliyoruz. Aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını ülkesi için bu büyük fedakârlığı yapan şehitlerimizin aileleri olan sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün en seçkin köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerini ve gazilerimizi de asla unutmayacağız. Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı uzun bir ömür temenni ediyorum. Şehit ailelerimize kaybettikleri evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının, asla bitmeyeceğini bildiğim yürek acıları için sabırlar diliyorum. Sizlere takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyasının, bu devletin, bu milletin bir vefa sembolü olarak nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Ömer Seymenoğlu: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına; Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara’nın babası Menderes Kara’ya, Şehit Jandarma Uzm. Çvş Engin Şahin’in kızı Ecenur Şahin’e, Şehit J.Uzm. Çvş. Yunus Emre’nin babası İsmail Emre’ye, Şehit Piyade Uzm. Çvş Muğdat Çelik’in oğlu Emir Furkan Çelik’e, Şehit Piyade Uzm. Çvş. Ali Yılmaz’ın babası Süleyman Hilmi Yılmaz’a ve Şehit Polis Memuru Durmuş Öcal'ın babası Şerafettin Öcal’a Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.
 
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