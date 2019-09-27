Hakkâri’nin Derecik bölgesinde hain PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, memleketi Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden askeri helikopterle Şarkikaraağaç stadyuma getirilen kahraman şehidin cenazesi, oradan da kara yoluyla Salur köyündeki baba evine götürüldü.Evin önünde "helallik" alınmasının ardından kahraman şehit Ceylan'ın cenazesi köy meydanına getirildi. İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından kahraman şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Törene katılan binlerce vatandaş "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı attı. Kahraman şehit Ceylan'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.Kahraman Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan Şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları, mesai arkadaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Isparta Vali Vekili Haluk Şimşek, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Recep Özel ve Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Kamuran Koç, askeri ve mülki erkân ve çok sayıda vatandaş katıldı.