Isparta’da 20 yıl önce merakla başlayan ve son 6-7 yıldır profesyonel olarak para koleksiyonu yapan esnaf Yılmaz Akın, ilk yapılan baskılardan itibaren tedavüle konulan ve kaldırılan paraları koleksiyonuna katıyor. Akın’ın 65-70 parçadan oluşan koleksiyonunun değeri ise yaklaşık 150 bin TL.Isparta’da yaklaşık 20 yıl önce ağabeyinin yaptığı para koleksiyonuna merakla koleksiyonerliğe başlayan ve son 6-7 yıldan bu yana profesyonel olarak para koleksiyonu yapan esnaf Yılmaz Akın, 9 emisyondan oluşan Türk paralarının en eski tarihte basılanlarını toplayarak pahalı hobisini devam ettiriyor. Harf inkılabından önce başlayarak emisyon olarak nitelendirilen paraların tüm tertiplerini toplamak amacında olduğunu belirten koleksiyoner Yılmaz Akın, 65-70 paradan oluşan yaklaşık 150 bin TL değerindeki koleksiyonunu ömrü yettiğince doya doya yapmak ve eksiklerini tamamlamak istediğini söyledi. Amacının bir müze açmak veya ürünleri sergilemek olmadığına değinen Akın, amacının bu işi hobi olarak sürdürmek ve koleksiyon yapacak olan kişilere bilgi desteği vermek olduğunu söyledi.İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine koleksiyonunu açan Akın, “Esnafım, aynı zamanda koleksiyon yapıyorum. Ağabeyim Osmanlı paraları koleksiyonu yapıyordu, bana da merak olarak geçti. Ben de o şekilde başladım. 43 yaşındayım, koleksiyona başlayalı yaklaşık 20-25 yıl oldu. Ama profesyonel olarak son 6-7 yıldır ilgileniyorum. Daha öncesinde bulduğumuz her parayı koleksiyon yaptığımızı sanarak topluyorduk ama değilmiş, profesyonelliğe geçince işin şekli biraz daha değişiyor” dedi.Koleksiyon yaparken önce paraların tarihini bilmek gerektiğini dile getiren Akın, “Paraların demir ve kağıt olarak ne zaman basılmaya başlandığı ile değerlerini bilmek gerekiyor. Değer kondisyonlarını bilmek gerekiyor, koleksiyonlara girebilecek ürünlerin kondisyonları çok önemli. Yani özet olarak her para biriktiren koleksiyoner değildir. Bizim 1 ve 9. emisyon dediğimiz süreçte basılan paralarımız var. Şu anda biz 9. emisyonu kullanıyoruz. Koleksiyon değeri taşıması için 6. emisyondan sonraki tüm paraların çil olması gerekiyor. Çil, dediğimiz zaman bankadan çıktığı gibi katlanmamış, kıvrılmamış, zedelenmemiş olması gerektiği anlamına geliyor” diye konuştu.Para koleksiyonuna başlayacak olanların dikkat etmesi gerekenlere de değinen Akın, “Koleksiyona başlayacak olan arkadaşların maddi olarak çok fazla yüklenmemeleri adına öncelikle 8. emisyondan başlayıp 6’ya doğru gitmeleri gerekiyor. Paraları çil olarak almaları gerekiyor. Saklarken de asidi alınmış föyler içerisinde saklamak gerekiyor. Kavanoz ve poşetlerde muhafaza durumu olmaz. Bu durum acemilik durumunda kalır ve verilen emek de boşa gitmiş olur. Profesyonel olmaları gerekiyor, olamıyorlarsa bu işi bilen birisinden bilgi almaları gerekiyor” şeklinde konuştu.Koleksiyon yapmak adına en nadir bulunan Türk paralarından bahseden Akın, “1 ve 5. emisyon arası paralarımız, 6-7-8-9’a göre daha nadir paralardır. 1 ve 5. emisyon arası paralarda çil olması çok gerekmiyor. Çil olursa güzel olur ama 1-2-3-4 ve 5. emisyonda çil paralara ulaşmak zordur. 1. emisyon paralarımız 1927’de basıldı, harf inkılabından önce basıldığı için eski Osmanlıca paralardır. 2. emisyon paralar ise harf inkılabından sonra olduğu için ilk Türkçe basılan paralardır. Bu paralara ulaşmak zordur” dedi.Koleksiyonunda bulunan paralara ilişkin Akın, “Koleksiyonumda 1927 basım ilk kağıt paralarımızdan var. 1. emisyon 1-5-10 ve 50 livre var. İlk 5 emisyonun para koleksiyonunu yapıyorum. Yaklaşık 65-70’e yakın koleksiyon ürünüm var. Maddi değeri çok yüksek olduğu için ulaşamadığım ürünlerde spesmen (deneme baskısı) olarak aldım. Koleksiyonuma tam olarak bir değer biçmedim ama yaklaşık 150 bin TL değerinde olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Koleksiyonerlikte hedefinin ulaşabileceği ve alabileceği tüm paraları alabilmek olduğuna değinen Akın, şöyle devam etti:“Şu anda en son aldığım para ‘Batan gemi 100’dür. İnönü zamanında bastırılan ve tedavül etmeyen bir paradır. Bu pahalı bir hobidir. Eski paralar konusunda ürünleri ve açık artırmaları takip ediyorum, mezatları takip ediyorum, arkadaşlarıma haber veriyorum. Paraya bu şekilde ulaşılabiliyor. Buradaki en büyük hedefim, emisyonları tamamlamak. Şu ana kadar 3. emisyonu tamamladım. 2. emisyonda 2 tane para eksiğim, 1. emisyonda ise 3 tane eksiğim var. Ömrüm yettiğince devam etmeye çalışacağım. Koleksiyoner olarak devam etmeye çalışacağım, ulaşabildiğim paralara ulaşıp, koleksiyonuma katıp, bu duyguyu doya doya yaşamak istiyorum. Artık Allah ne kadar nasip ederse yapacağız bu işi.”İHA