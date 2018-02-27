Çiftçilere Mazot, Gübre Destekleme Ödemeleri Başladı



2017 yılında çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçilere mazot, gübre destekleme ödemeleri başladı. 17.09.2017 tarih ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39) yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre; çiftçilerimize 2017 yılı içerisinde işledikleri ÇKS ( Çiftçi Kayıt Sistemi )’ de kayıtlı en az 1 da. Tarım arazisi olmak üzere, büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre destekleme ödemesi yapılmıştır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında; -buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için; dekar başına 13,49 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 17,49 lira, -çeltik, pamuk için; dekar başına 37,36 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 41,36 lira, -yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için; dekar başına 17,64 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21,64 lira, -aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için; dekar başına 11,42 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 15,42 lira, -fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için; dekar başına 9,34 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 13,34 lira, -nadas için; 5,19 liralık mazot desteği ödendi. 2017 yılı için Mazot, Gübre desteğine ilimizden müracaat eden toplam 20.122 çiftçiye 9.311.252,72-TL. Mazot desteği, 3.148.934,04-TL. Gübre desteği olmak üzere Toplam: 12.460.010,19-TL ödeme yapılmıştır. Mazot, gübre desteği Ziraat Bankası şubelerince TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre 02 Mart - 16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.



T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü



Mehmet TUĞRUL İl Müdürü

