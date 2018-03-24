Ispartalı bisikletçiler, kentte oluşturulan bisiklet yolları için Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür ettiler.Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi ve Isparta Bisiklet Topluluğu Başkanı Aydın Akyokuş ve bisikletçiler, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret etti. Şehre kazandırdığı bisiklet yollarından dolayı bisikletçiler Başkan Günaydın’a teşekkür plaketi takdim etti. Akyokuş, şehirde 2009 yılından bu yana bisiklet ile ilgili olarak bir oluşum içerisine girdiklerini söyledi. Akyokuş, “Isparta’da bisiklet farkındalığını artırmaya çalıştık. Bununla birlikte yapmış olduğunuz bisiklet yolları da şekerle bal oldu diyebiliriz. Hem Mimar Sinan Caddesi olsun hem merkezden başlayarak üniversiteye giden bisiklet yolları çok güzel oldu” dedi.Isparta Belediye Başkanı Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, dünyada birçok şehirde bisiklet yollarının bulunduğuna işaret etti. Medeni şehirlerin hepsinin bisiklet ile hareket ettiğini söyleyen Başkan Günaydın, “Bizde de olsun istiyoruz. Yalnız Ayazmana değil, Işıkkent’e, merkezden üniversiteye kadar bisiklet yolu yapmak istiyoruz. Dere Mahallesine kadar her noktaya bisiklet yolu yapmak istiyoruz. Tabi biz bu bisiklet yollarını yaparken hiçbir belediyenin yapma şansı olmayan 6 adet otopark yaptık. Otopark yaptığımız yerlerden bisiklet yolu yapmaya başladık” diye konuştu.ISPARTA (İHA)