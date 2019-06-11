Antrenörümüz Ömer Faruk Bilge’ye Milli Görev

Türkiye Basketbol Federasyonu,15 Yıldız Kız Milli Takımımızın teknik, idari ve oyuncu kadrosunu açıkladı. İl Müdürlüğümüz Basketbol Antrenörlerinden Ömer Faruk Bilge, Milli Antrenör olarak davet edildi.2020 yılında düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Basketbol U15 Yıldız Kız Milli Takımımız, 17 Haziran Pazartesi günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak.Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan U15 Yıldız Kız Milli Takımımızın teknik, idari ve oyuncu kadrosunda İl Müdürlüğümüz Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge’de yer aldı.Bursa ilinde 22 Haziran tarihine kadar sürecek olan milli kampında görev yapacak İl Müdürlüğümüz Antrenörü Ömer Faruk Bilge’yi kutlar, başarılarının devamını dileriz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü