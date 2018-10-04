Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 asker şehit oldu.Şehit olan askerlerden birinin Isparta’lı Uzman Çavuş Ali Hekim’in olduğu bilgisine ulaşıldı. Evli olan Hekim’in ailesinin Antalya’da yaşadığı fakat ikametgahının Isparta’da olduğu öğrenildi. Son dakika haberine göre patlamada 5 asker de yaralandı. Hain saldırı sonrası bölgede, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Batman'ın Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralırandan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."- Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan uzman çavuş Ali Ekim'in Antalya'da ailesinin yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu.Ali Hekim Gercüş’te, PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit oldu. Uzm.Çvş. Ali Hekim'in şehadet haberi Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe Hekim'e ulaştırıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. 2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim'in 1 ay önce Ayşe Hekim ile hayatını birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim'in Ali Hekim ile birlikte Batman'da yaşadığı bildirildi.Ali Hekim'in cenazesinin memleketi'da toprağa verileceği öğrenildi.