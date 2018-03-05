Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta 8 şehit verilen operasyonda diz kapağından yaralanarak memleketindeki baba ocağına gelen Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin ve şehitler için mevlit okutuldu.Isparta merkeze bağlı Bozanönü Köyü’nde geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif’e gazinin çocukluk ve silah arkadaşı olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un babası Durmuş Açıkkol da katıldı.Çok sayıda vatandaşın yer aldığı mevlitte Kur’an- Kerim tilaveti sunularak dualar edildi.ISPARTA (İHA)