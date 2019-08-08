Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı

Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İlimizden Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı

Üreticilerimizin Yüzünü Güldürdü Kiraz üretim sezonunun üreticilerimiz açısından çok güzel geçmesi, ürün miktarında, kalite ve kantite açısından olumlu sonuçlar elde edilmesini sağladı. Haziran ayı itibariyle ilimizde başlayan kiraz hasadı ile ihracatımızda artarak devam etmiştir. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat DOLUNAY kiraz hasat sezonunu değerlendirerek şu bilgileri paylaştı. İhracat işlemleri İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İnspektör Ziraat Mühendislerinin kontrol ve denetiminde gerçekleşmektedir. Bu ekibin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlarda kiraz ihracat rakamlarında uzun yıllar verilerinde rekor bir sonuca ulaşılmıştır. Ülkemizde ilk turfanda kiraz Mayıs ikinci haftasında İzmir Kemalpaşa yöresi ile başlayıp, en son Ağustos ikinci haftasında Karaman Hadim ve Ermenek, Niğde Ulukışla bölgesi ile son bulmaktadır. Yani bu periyod 3 ayı kapsamaktadır. Isparta ilimiz bu periyodun ortalarına rastlamakta ve piyasaya kiraz arzının en fazla olduğu haziran ikinci yarısı ile temmuz ayında hasat edilmektedir. Bu durum geçen yıllarda fiyat anlamında olumsuzluklar oluşturmaktaydı. Ancak bu yıl ihracatçı firmalarımızın planlı programlı çalışmaları fiyatlarda ortalama bir istikrar yakalanmasını sağlamıştır. Özellikle Avrupa pazarları, çok büyük alıcı pozisyonunda olmaları akabinde Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ile yeni Pazar arayışlarında Çin ve Güney Kore ile yapılan ikili görüşmeler sonucu bu pazarların devreye girmesi kiraz ihracatına olumlu yansımıştır. Kiraz ürün olarak fiyat anlamında yöremiz şartlarında ihracata uygun kalibre, kalitede 7-10 TL/Kg. olurken ikinci kalite diyebileceğimiz yine ihracata giden kirazlarımız 5,5-7 TL/Kg. arasında gerçekleşmiştir. 20-22 mm kalibre kirazlar ise 2-5 TL/arasında alıcı bulmuştur. Başta da belirttiğimiz gibi verim anlamında da sıkıntı olmadığından oluşan bu fiyatlar üreticilerimiz tarafından tatmin edici olarak değerlendirilmiştir. Geçmiş yıllarda ortalama rakamlarla 5.000 ton civarında gerçekleşen kiraz ihracatımız bu yıl 9.000 ton ile rekora ulaşmıştır. Çeşit anlamında üreticimizin Napolyon diye adlandırdığı 0900 Ziraat çeşidi kirazımızın İhracatını yaptığımız ülkelere baktığımızda ilk sırayı 5.800 ton ile Almanya, ikinci sırayı 1.475 ton ile Rusya, üçüncü sırayı 795 ton ile İtalya, dördüncü sırayı 523 ton ile Çin almıştır. Bunlardan başka Hong Kong, Singapur, Dubai, Malezya Hindistan, Fransa, İsveç, G.Afrika ülkelerine ihracat gerçekleşmiştir. Bunda büyük özveri ile çalışan kamu kurumları, tüzel kişiler ve sivil girişimler işbirliği oldukça etkili olmuştur. Emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) demeçlerine baktığımızda bu yılın ilk 7 ayında yaş sebze ve meyve sektörü bölgede 285,4 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan sektör olduğunu görmekteyiz. Kiraz sezonunda ise birliğe bağlı Antalya, Isparta, Burdur illerimizden yaklaşık 65 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Ayrıca Eğirdir ilçemizde faaliyete giren son sistem Soğuk Hava Deposu ve kiraz işleme paketleme üniteleri ihracat yaptıkları ülkelerin isteklerine çok iyi cevap verebilmişler, ilimiz ve ülkemiz kiraz ihracatında çok büyük katkılar sağlamışlardır. Bu anlamda firmalarımıza teşekkürü bir borç biliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kiraz sezonundan aldığımız bu olumlu veriler çalışma azmimizi perçinlemiş, motivasyonumuzu artırmıştır. Buradan aldığımız güç ile önümüzdeki yıllar için kiraz üretimimiz ile ilgili plan programlarımızı gözden geçirerek, üreticilerimize destek olunacak, eğitim ve yayım çalışmalarımız buna göre şekillenecektir.

Enver Murat DOLUNAY İl Müdürü V.
 
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