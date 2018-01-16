ISPARTA'DAN KATILDI TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

ETUDOSD Sporcusu Uçgun Türkiye Birincisi olduKayseri’de gerçekleştirilen 2018 Türkiye Dağ Kayağı Yarışması Yıldızlar Erkekler kategorisinde Ahmet Uçgun Türkiye birincisi oldu.Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü Sporcusu Ahmet Uçgun, Kayseri’de 2018 Türkiye Dağ Kayağı Yarışmasına katıldı. Erciyes Turizm Merkezi Hacılar Kampı Tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonaya Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Isparta illerinden, yıldız erkekler, genç kadınlar, genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde toplam 37 sporcu katıldı.Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde ilk defa tüm kategorilerde yapılan yarışma sonucunda Yıldızlar Erkekler kategorisinde Ahmet Uçgun Türkiye birincisi oldu.ISPARTA (İHA)