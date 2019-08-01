Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı

İlimizden 2019 yılı üretim sezonunda domates ve kesme çiçekte hasat sezonu ile birlikte iç ve dış piyasaya satışlar başladı. İlimizde örtü altı sebzecilik son 10 yılda büyük aşama kaydetmiş ve her geçen yıl daha gelişmektedir.Özellikle; Merkez Deregümü, Yakaören, Yazısöğüt, Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, Kayı, Kuleönü, Aliköy köyleri ve Sav kasabası ile Sütçüler, Yalvaç, Gelendost, Şarkikaraağaç, Aksu ilçe merkezi ve köylerinde de örtüaltı alanlarında sebze üretimi önem kazanmıştır.Bu alanlarda çoğunlukla domates ve hıyar yetiştiriciliği yapılmakta, az miktarda da diğer sebzeler yetiştirilmektedir. Bununla birlikte Merkez, Deregümü ve Çünür'de 633 dekar alanda karanfil yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Isparta'da 4300 dekar alanda domates yetiştiriciliği ve 633 dekar alanda kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Deregümü köyünde ise 1600 dekar alanda yapılan örtü altı domates yetiştiriciliğinde dekar başına ortalama 15-20 ton domates hasadı gerçekleştirilmektedir. Özellikle Deregümü köyü ve Atabey İlçemizde oluşturulan domates işleme, seçme, paketleme tesisleri sayesinde buralarda ihracata yönelik domates alımları yapılmakta, bu tesislerde yapılan seçim ve paketleme işlemlerinden sonra ihracat gerçekleşmektedir.Bu yıl İlimizden sezon başlangıcında Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'ya yapılan ihracatta ilk etapta bu ülkelere 26 ihracat işlemi ile 521 ton domates gönderilmiştir. Ayrıca Deregümü Köyünde ve Çünür mahallesinde üretimi gerçekleştirilen kesme çiçek türünden karanfil kesimine de başlanmış olup özellikle Romanya'ya ihracat gerçekleştirilmiştir.T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman MüdürlüğüEnver Murat DOLUNAY İl Müdürü V.