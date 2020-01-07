BAŞDEĞİRMEN; “BİZDEN ÖNCEKİ YÖNETİM TARAFINDAN BAŞLANILAN YENİ OTOGAR PROJESİNDE”

“YÜKLENİCİ FİRMA İLE KARŞILIKLI

GÖRÜŞEREK TASFİYE YAPTIK”

Kaynak:Medya32

Isparta Belediyesi, Belediye Meclisinin Ocak ayı ve 2020 yılının da ilk olağan toplantıları dün saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 14 maddeden oluşan gündem maddeleri ele alındı ve çoğunluğu ilgili komisyonlara havale edildi.Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında gerçekleştirilen dünkü toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Başdeğirmen, Çünür Mahallesinde inşaat halinde bulunan Yeni Otogar Projesinin akıbeti konusunda önemli açıklamada bulundu. Başkan Başdeğirmen; “Bilindiği gibi, bizden önceki Belediye yönetimi tarafından Çünür Mahallemiz İstanbul Yolu yanında Yeni Otogar adıyla bir proje başlatılmıştı. Hatta, birçok eksikliklerin ve proje hatalarının bulunduğu inşaat için geçtiğimiz aylarda yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuştu.Bu konuda son olarak; Belediye olarak geçtiğimiz gün Yeni Otogar projesinde yüklenici firma ile karşılıklı konuşarak ihalenin tasfiyesini yaptık. İnşaallah Otogarın yeni ihalesini ise 1,5 ay içinde yapmayı planlıyoruz” dedi.