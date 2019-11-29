Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bülteni



MASAL YARIŞMASI SONUÇLANDI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen III. Milli Kültür Şurası Eylem Planı kapsamında Okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasına teşvik amacıyla “Gülşehri Masalları” başlıklı bir masal yarışması düzenlenmiştir.Yarışmaya 141 adet masal ile katılım sağlanmış, şartnamede belirtilen puanlama sistemine göre en yüksek puan alan ilk 42 adet masal ön elemeyi geçmiştir. Söz konusu 42 adet masal tekrar değerlendirilerek ödül alacak masallar belirlenmiştir.Seçici kurul, masalları değerlendirirken öncelikle okul öncesi çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak, çevre bilinci, hayvan sevgisi, yerel değerleri önemseyen, farkındalıkları hoşgörü ile karşılayan, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik gibi evrensel değerleri önemseyen, Türkçemizi doğru ve etkin kullanan, masalın teknik özelliklerini taşıyan masalların seçilmesine özen göstermiştir.Buna Göre;•“Zeymuran” rumuzuyla yarışmaya Tokat’ta katılan Murat TAPAR, “Mutluluk Dolabı” masalı ile 2.500 TL. olan Birincilik Ödülüne,•“Masalperest” rumuzuyla yarışmaya İstanbul’dan katılan Gülnar KANDEYER, “Karıncanın Kararı” ve “Sütün Renkleri” masallarıyla 2.000 TL. olan İkincilik Ödülüne,•“Limonata” rumuzuyla yarışmaya Karaman’dan katılan Adnan CAN, “Gül Çocuk” masalı ile 1.500 TL. olan Üçüncülük Ödülüne lâyık görülmüşlerdir.•“Miaji” rumuzuyla yarışmaya Ankara’dan katılan Mehtap İNAN, “Üç Şehzade” masalı ile 500 TL. olan Gül Kokulu Masal (Mansiyon) Ödülüne,•“Gülbeşeker” rumuzuyla yarışmaya Bursa’dan katılan Şerife GÜZE, “Palyaçonun Kırmızı Burnu” masalı ile 500 TL. olan Lavanta Kokulu Masal Ödülüne (Özendirme) lâyık görülmüşlerdir.Yarışmanın ödül töreni 3 Aralık 2019 tarihinde Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14:00’te yapılacaktır.