ISPARTA'DAKİ TÜM ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT!

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklayan İl Müdürü Mehmet Tuğrul, yayımlanan yönetmeliğe göre 30 Haziran’da sona eren 2017 ürün yılı çiftçi kayıt sistemine kayıt süresinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığı söyledi.

Çiftçi Kayıt Sistemine kaydını henüz yaptırmamış olan çiftçiler için süre uzatımı yapıldığı müjdesini veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık li Müdürü Mehmet Tuğrul; “Çiftçilerimizin 2017 ürün yılı için ÇKS kayıt süresi 31 Aralık 2017 tarihine kadar Uzatılmıştır” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İl Müdürü Tuğrul, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “2017 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan ve bu nedenle borç ertelemeden ve desteklemelerden faydalanamayacak olan çiftçilerimize büyük kolaylık, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt süresi 31 Aralık 2017‘ye kadar uzatıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.