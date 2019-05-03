“Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”

Çerçevesinde Proje Uygulama ve Yardım Başvuruları başlamıştır…



Tarihi evlerimiz, kültür mirasımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Halkın geleneksel yaşamının kültürüne, sosyal yapısına ve sanat anlayışına ışık tutan tarihi evlerin sayıları her geçen gün biraz daha azalmaktadır. İlimizde 327 adet tescilli sivil mimari ev bulunmaktadır.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca hazırlanan ve 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde; Bakanlığımız 2019 Mali Yılı Bütçesinden proje ve uygulama yapılacak taşınmazlar “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu”nun 29/03/2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Anılan Komisyonca Bakanlığımız 2020 yılı yardımlarına ilişkin son başvuru tarihleri; Proje Yardımları için 21/10/2019 ve Uygulama Yardımları için 31/12/2019 olarak belirlenmiş olup, Proje Yardımı Başvuru Dosyalarının en geç 28/10/2019 tarihine, Uygulama Yardımı Başvuru dosyalarının ise 10/01/2020 tarihine kadar gerekli belgeler hazırlanarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.

Müracaat ve Detaylı bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Şubesinden alınabilecektir.





ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)



