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ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!

HABER- Isparta SGK İl Müdürü Tes-İş Sendikasını ziyaret ederek taşeron işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu

ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!
ISPARTA 0
böcüzade
HABER- Isparta SGK İl Müdürü Tes-İş Sendikasını ziyaret ederek taşeron işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu


TES-İŞ Sendikası Ziyareti
 
 
            Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz TES-İŞ Sendikası Isparta Şube Başkanı Osman Korkmaz ‘ı ziyaret etti.
            İl Müdürü Karagöz 696 sayılı KHK kapsamında kadroya alınma şartları, başvuru süresinde yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmede bulundu. 2 Ocak tarihinde başlayan başvuru süresinin 11 Ocak Perşembe günü sona ereceği, bu sürenin hak düşürücü süre olduğu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve taşeron çalışanlarının bu sürenin geçirilmemesi konusunda hassas davranmaları gerektiği, en geç 11 Ocak itibariyle başvuruların alınması işlemlerinin tamamlanması gerektiği belirtildi.
            Tüm Kamu Kurumlarının işbirliği içinde çalışarak kadroya geçiş sürecinin en kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmaya çalışılacağı belirtildi.         
            Başkan Korkmaz ziyaretten dolayı İl Müdürü Karagöz’e teşekkür etti.

Isparta Haber Ajansı
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