SÜS BİTKİSİ VE ZEYTİN AĞACI MÜJDESİ

İŞTE O MÜJDELER.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bugün ülke genelinde Bakanlık tarafından süs bitlisi yetiştiricilerine sağlanacak olan izinleri ve zeytin ağaçlarının aşılanmasına ilişkin müjdeleri duyurdu...‪✅Orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiralıyoruz.‬‪✅Ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin veriyoruz.✅Ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılıyoruz.✅Üç yıl bakımını yaptıktan sonra köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz dağıtıyoruz.✅Ürünü 49 yıllığına üreticilerimizin toplamasına izin veriyoruz.