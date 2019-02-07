SÜS BİTKİSİ VE ZEYTİN AĞACI MÜJDESİ
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bugün ülke genelinde Bakanlık tarafından süs bitlisi yetiştiricilerine sağlanacak olan izinleri ve zeytin ağaçlarının aşılanmasına ilişkin müjdeleri duyurdu.
İŞTE O MÜJDELER...
✅Orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiralıyoruz.
✅Ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin veriyoruz.
✅Ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılıyoruz.
✅Üç yıl bakımını yaptıktan sonra köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz dağıtıyoruz.
✅Ürünü 49 yıllığına üreticilerimizin toplamasına izin veriyoruz.