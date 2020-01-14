Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'



Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.