Isparta'daki öğrenciler için otobüs güzargahları

Isparta'daki üniversite öğrencileri için otobüs hareket saatleri ve güzargahları...

Isparta'daki öğrenciler için otobüs güzargahları
ISPARTA
G.Tarihi: 23.12.2019 12:26
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Isparta Düğün Salonları
SDÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ BÜLTENİ

Otobüs Güzergahları

GÜZERGAH NO:1 FATİH MAHALLESİ
Hareket Saatleri
06:45 te başlar çeğrek geçe çeğrek kala 22:45 kadar her yarım saat tuafiyrciler sitesi önünden kalkar son tur 23:30 
Cumartesi:07:15-23:30 arası.
Pazar 07:45-23:30
Tuhafiyeciler Sitesi- 6 Mart Caddesi- Otogar – Adliye-Mesut Gıda-Zafer Kız Yurdu-Mehmet Akif İlkokulu-Cuma Pazarı-Koç Cam-Çarşı
 
 
GÜZERGAH NO:2 ANADOLU MODERNEVLER
Hareket Saatleri
07:30--08:00-08:30-09:00’dan 19:00’a kadar saatte bir 19:00-23:30 arası her yarım saatte ve buçuklarda Ufuk talebe çevre yolundan geçer.Saat başları gündüz saat başı gibi 2 numara gibi dolaşır.Şehie Hastanesine iner.
Cumartesi işe başlama saati 9:00 Pazar: 10:00’den itibaren her saat başı, akşamları 19:00-19:30-20:30-21:30-22:30-23:30
Tuhafiyeciler Sitesi-Stadyum-Yeni Sanayi-Burç Fırın-Anadolu Meydan- Diş hastanesi Şehir Hastanesi Maliye Çarşı
Her saat başı Anadolu mahallesine gelişde ve dönüşde Şehir Hastanesine ugrar.
 
 
GÜZERGAH NO:4 S.D.Ü BATI YERLEŞKESİ
Hareket Saatleri
Hafta İçi 07:00 Başlar, 23:30 Kadar  Yoğunluğa Göre Saat Ayarlaması  Yapılarak Çalışır
Sadece Pazar 07:30 Başlar.
Durak Bilgileri
6 Mart Atatürk Caddesi Ana Durak – Özkanlar – Orman Bölge Müdürlüğü- Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Kipa – Çünür Mahallesi – Batı Yerleşkesi. (Dönüş Geldiği İstikametin Tersi)
 
 
GÜZERGAH NO:8 TIP FAKULTESİ
Hareket Saatleri
Hafta İçi 07:20 Başlar,17:00 Kadar Iyaş otelin yan tarafından kalkmaktadır.

Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Çalışmaz.
9 Numaralı Çünür Toki Hattı Çalışır.
Durak Bilgileri
Otel Isparta Altı – Zübeyde Hanım Caddesi – Belediye – Subay  Lojmanları – Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Kolçelik Kavşağı – Kipa  Çünür – Tıp Fakultesi – Orman Fakultesi – Üniversite Kavşağı – Çünür  Polis Karakolu – Özkanlar – Polat Otel  - Çarşı – Camlı Cami – Devlet Hastahanesi
 
 
 
GÜZERGAH NO:9 ÇÜNÜR TOKİ MAHALLESİ
Hareket Saatleri
Hafta İçi ve Cumartesi 07:00′de  Başlar,23:30′a Kadar Her
Yarım Saatte Devam Eder
Pazar 07:30′da Başlar.
Durak Bilgileri
Tuhafiyeciler Sitesi önü – Zübeyde Hanım Caddesi – Belediye – Subay
Lojmanları – Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Kolçelik Kavşağı – Meddem Hastanesi -
Diyanet Kız Yurdu – TOKİ – Çünür Mahallesi – Tıp Fakultesi -Orman
Fakultesi – Üniversite Kavşağı – Çünür Polis Karakolu - otogar- Şehie hastanesi -istasyon-çarşı
Ziraat Fakültesine sabahleyin saat:07:00-07:30-8:00-8:30-9:00 Akşam üzeri saat:15:30-16:00-16:30-17:00-17:30 saatleri arasında uğrar.
 
 
GÜZERGAH NO:10 IŞIKENT-ÇELİK-ANADOLU ÇIRAKLIK
Hareket Saatleri
Haftaiçi: 06:40 Çelik Son Tur:23:10 Çıraklık Son Tur:18:40
Cumartesi: 07:10 Çelik Son Tur:23:10 Çıraklık Son Tur:18:40
Pazar: 07:40 Çelik Son Tur:23:10 Çıraklık Son Tur:18:40
Durak Bilgileri
Beldiye İşhanı-Bilim Tıp-Gölcük Yolu-Isbaş-Yağmur Sitesi-Asilevler-Gülistan Karakolu-Çarşı-Stadyum-Çıraklık Okulu-Anadolu Meydan-Çevre Yolu-Kolçelik-Emniyet-Otogar-Çarşı
 
 
GÜZERGAH NO:12 S.D.Ü DOĞU YERLEŞKESİ
Hareket Saatleri
Hafta İçi 07:45 Başlar,22:30 Kadar Yoğunluğa Göre
Saat Ayarlaması Yapılarak Çalışır.
Sadece Pazar 07:30′da Başlar.
Durak Bilgileri
6 Mart Atatürk Caddesi – Ana Durak – Özkanlar – Orman Bölge Müdürlüğü – Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Meddem Hastanesi – Çünür Mahallesi Kapalı Spor Salonu – Orman Fakültesi – Doğu Yerleşkesi .(Dönüş Geldiği İstikametin Tersi)
 
22Nolu Hat
Kategori: hatlar
GÜZERGAH NO : 22 - YENİŞEHİR MAHALLESİ 
Iyaş otelin yan tarafından kalkar
Saat:06:50: başlar 10 kala 20 geçe olarak devam eder. 
Saat:19:20 kadar her yarım saat 20:20 - 21:20 -22:20 - 23:20 son sefer
Cumartesi günü:7:20 11:20
Pazar günü:07:50 23:20
 
Hat 37 no:
 Çarşı merkez ve tüm mahallelerden ekspres araçları 37 olarak Tıp fakültesi Doğu Yerleşkesi  Batı Yerleşkesi 
Mavi kent:06:40 07:30 08:00 sonra 46 no:olarak her saat başı merkodan kalkar
Halıkent:06:40 07:15 08:30 sonra 47 no:olarak her saat mesirelikten kalkar
 
 
GÜZERGAH NO:40 YENİ KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Hareket Saatleri
Hafta İçi : 07:15 - 22:45 her yarım saatte devam eder
Cumartesi : 07:15 - 22:45 
Pazar : 07:45 - 22:45 
Iyaş otelin yanından her çeğreklerde kalkar çünür yolu tıp fakültesi mensucat kız öğrenci yurdu 
 
 
GÜZERGAH NO:41 YENİ KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Hareket Saatleri
Cumartesi : 09:00 - 22:45 
Pazar : 08:00 - 22:45 
 
Durak Bilgileri
GİDİŞ : Erkek Öğrenci Yurdu Önü - Şehir Hastanesi - Karayolları Kavşağı - Anadolu Mahallesi - Otagar - Çarşı
DÖNÜŞ : Çarşı - Özkanlar - Şehir Hastanesi - Migros - Erkek Öğrenci Yurdu
 
 
GÜZERGAH NO:42 SDÜ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Hareket Saatleri
Hafta İçi : 07:30 de  başlar sezon boyunca  15 dk ring olarak devam eder.Yogunluga göre ayarlanır.
18:30dan sonra saat başı buçuk Doğu yerleşkesinden çeğrek kala çeğrek geçe kız yurdundan kalkar
 
Durak bilgileri - Batı Yerleşkesi - Dogu Yerleşkesi Ziraat Fakültesi- Mensucat - Kız Öğrenci Yurdu
 
GÜZERGAH NO:46 BATIKENT SDÜ
Hareket Saatleri
Hafta İçi :  - 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00  saat başı çalışır.
NOT:06:40   da 46 No:Güzergahı 37 no olarak devam eder
NOT:07:30 08:00 37 no: Asri mezarlık girişinden 46 no güzergahının tersine çalışır
SAAT:09:00 DAN SONRA 46 NO OLARAK ÇALIŞIR.
Tek saatlerde 1001 evlere çıkar 
Cumartesi : Çalışmaz
Pazar : Çalışmaz
 
Durak Bilgileri:Her saat başı merkodan kalkar saat 09:00dan sonraki güzerğah  Merko - 1001 evler - Yağmur Sitesi - Asri Mezarlık - Hızırbey - Gülistan Polis Karakolu - Beyaz Saray Öğrenci Yurdu - Miraç Camii - Turan Nakliyat - Deregümü Kavşağı - Zafer Kız Öğrenci Yurdu - Cuma Pazarı - Otagar - Batı Yerleşkesi - Doğu Yerleşkesi - Tıp Fakültesi
 
GÜZERGAH NO:47 HALIKENT SDÜ
Hareket Saatleri
 
NOT:47NOLU otobüsümüz 06:40 07:15  07:30 08:00 de 37 numara olarak çalışır. Güzergahı:Tria orta yol Ayazmana mesireliği Miğros Davraz kent Fatih kuran kursu Oktay petrol Çevre yolu Miğros Şehir hastanesi Keresteciler Kol çelik kavşagı olarak devam eder.SAAT 9:00 dan itibaren 47 olarak devam etmektedir.
SAAT 09:00  DAN SONRA HER SAAT BAŞI HALIKENT MESİRELİKTEN 47 NO OLARAK KALKAR  SON SEFER 17:00 
Cumartesi : Çalışmaz
Pazar : Çalışmaz
 
Durak Bilgileri
Ayazmana Mesireliği - Boğaz İçi Koleji - Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulu - Fatih Kuran Kursu - Oktay Petrol - AQUA PARK - İBRAHİM DEMİRALAY İlkokulu - Bilal Habeşi Camii - Çevre Yolu - Cezaevi - Migros - Şehir Hastanesi - Özkanlar - Otagar - SDÜ Batı Doğu - Tıp Fakültesi

 
48 Nolu Hat:
Migros arkası erkek KYK sabahleyin 07:30 başlar her 15 dk var.çeğreklerdeki migrosun arkasından yukarıya gider buçuk ve tamlardaki Şehir hastanesi önünden karayolları kavşagından sağ yaparak Anadolu mahallesindeki 103cd., Yıldırım şekerlemenin önünden güzergahına devam etmektedir.Akşam son otobüs 10:30
Hafta sonları çalışmaz.Yogunluğa göre otobüs seferlerimiz artar

2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde yaptığımız çalışmalar sonucu mahallelere ekspress hatlar açılmıştır. Güzergahları aşağıda ki linkten görebilirsiniz.
https://drive.google.com/drive/folders/0BxiERkHCPeh7T1JZTmFJZWNOXzA
 
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