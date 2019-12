GÜZERGAH NO:1 FATİH MAHALLESİ

Hareket Saatleri

GÜZERGAH NO:2 ANADOLU MODERNEVLER

GÜZERGAH NO:4 S.D.Ü BATI YERLEŞKESİ

GÜZERGAH NO:8 TIP FAKULTESİ

GÜZERGAH NO:9 ÇÜNÜR TOKİ MAHALLESİ

GÜZERGAH NO:10 IŞIKENT-ÇELİK-ANADOLU ÇIRAKLIK

Hareket Saatleri

GÜZERGAH NO:12 S.D.Ü DOĞU YERLEŞKESİ

22Nolu Hat

Kategori: hatlar

Hat 37 no:

GÜZERGAH NO:40 YENİ KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU

GÜZERGAH NO:41 YENİ KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Durak Bilgileri

GÜZERGAH NO:42 SDÜ KIZ ÖĞRENCİ YURD

Hareket Saatleri

GÜZERGAH NO:46 BATIKENT SDÜ

Hareket Saatleri

GÜZERGAH NO:47 HALIKENT SDÜ

Durak Bilgileri



48 Nolu Hat:

06:45 te başlar çeğrek geçe çeğrek kala 22:45 kadar her yarım saat tuafiyrciler sitesi önünden kalkar son tur 23:30Cumartesi:07:15-23:30 arası.Pazar 07:45-23:30Tuhafiyeciler Sitesi- 6 Mart Caddesi- Otogar – Adliye-Mesut Gıda-Zafer Kız Yurdu-Mehmet Akif İlkokulu-Cuma Pazarı-Koç Cam-Çarşı07:30--08:00-08:30-09:00’dan 19:00’a kadar saatte bir 19:00-23:30 arası her yarım saatte ve buçuklarda Ufuk talebe çevre yolundan geçer.Saat başları gündüz saat başı gibi 2 numara gibi dolaşır.Şehie Hastanesine iner.Cumartesi işe başlama saati 9:00 Pazar: 10:00’den itibaren her saat başı, akşamları 19:00-19:30-20:30-21:30-22:30-23:30Tuhafiyeciler Sitesi-Stadyum-Yeni Sanayi-Burç Fırın-Anadolu Meydan- Diş hastanesi Şehir Hastanesi Maliye ÇarşıHafta İçi 07:00 Başlar, 23:30 Kadar Yoğunluğa Göre Saat Ayarlaması Yapılarak ÇalışırSadece Pazar 07:30 Başlar.Durak Bilgileri6 Mart Atatürk Caddesi Ana Durak – Özkanlar – Orman Bölge Müdürlüğü- Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Kipa – Çünür Mahallesi – Batı Yerleşkesi. (Dönüş Geldiği İstikametin Tersi)Hafta İçi 07:20 Başlar,17:00 Kadar Iyaş otelin yan tarafından kalkmaktadır.Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Çalışmaz.9 Numaralı Çünür Toki Hattı Çalışır.Durak BilgileriOtel Isparta Altı – Zübeyde Hanım Caddesi – Belediye – Subay Lojmanları – Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Kolçelik Kavşağı – Kipa Çünür – Tıp Fakultesi – Orman Fakultesi – Üniversite Kavşağı – Çünür Polis Karakolu – Özkanlar – Polat Otel - Çarşı – Camlı Cami – Devlet HastahanesiHafta İçi ve Cumartesi 07:00′de Başlar,23:30′a Kadar HerYarım Saatte Devam EderPazar 07:30′da Başlar.Durak BilgileriTuhafiyeciler Sitesi önü – Zübeyde Hanım Caddesi – Belediye – SubayLojmanları – Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Kolçelik Kavşağı – Meddem Hastanesi -Diyanet Kız Yurdu – TOKİ – Çünür Mahallesi – Tıp Fakultesi -OrmanFakultesi – Üniversite Kavşağı – Çünür Polis Karakolu - otogar- Şehie hastanesi -istasyon-çarşıZiraat Fakültesine sabahleyin saat:07:00-07:30-8:00-8:30-9:00 Akşam üzeri saat:15:30-16:00-16:30-17:00-17:30 saatleri arasında uğrar.Haftaiçi: 06:40 Çelik Son Tur:23:10 Çıraklık Son Tur:18:40Cumartesi: 07:10 Çelik Son Tur:23:10 Çıraklık Son Tur:18:40Pazar: 07:40 Çelik Son Tur:23:10 Çıraklık Son Tur:18:40Durak BilgileriBeldiye İşhanı-Bilim Tıp-Gölcük Yolu-Isbaş-Yağmur Sitesi-Asilevler-Gülistan Karakolu-Çarşı-Stadyum-Çıraklık Okulu-Anadolu Meydan-Çevre Yolu-Kolçelik-Emniyet-Otogar-ÇarşıHafta İçi 07:45 Başlar,22:30 Kadar Yoğunluğa GöreSaat Ayarlaması Yapılarak Çalışır.Sadece Pazar 07:30′da Başlar.Durak Bilgileri6 Mart Atatürk Caddesi – Ana Durak – Özkanlar – Orman Bölge Müdürlüğü – Otogar – Yeni Emniyet Müdürlüğü – Meddem Hastanesi – Çünür Mahallesi Kapalı Spor Salonu – Orman Fakültesi – Doğu Yerleşkesi .(Dönüş Geldiği İstikametin Tersi)GÜZERGAH NO : 22 - YENİŞEHİR MAHALLESİIyaş otelin yan tarafından kalkarSaat:06:50: başlar 10 kala 20 geçe olarak devam eder.Saat:19:20 kadar her yarım saat 20:20 - 21:20 -22:20 - 23:20 son seferCumartesi günü:7:20 11:20Pazar günü:07:50 23:20Çarşı merkez ve tüm mahallelerden ekspres araçları 37 olarak Tıp fakültesi Doğu Yerleşkesi Batı YerleşkesiMavi kent:06:40 07:30 08:00 sonra 46 no:olarak her saat başı merkodan kalkarHalıkent:06:40 07:15 08:30 sonra 47 no:olarak her saat mesirelikten kalkarHafta İçi : 07:15 - 22:45 her yarım saatte devam ederCumartesi : 07:15 - 22:45Pazar : 07:45 - 22:45Iyaş otelin yanından her çeğreklerde kalkar çünür yolu tıp fakültesi mensucat kız öğrenci yurduCumartesi : 09:00 - 22:45Pazar : 08:00 - 22:45GİDİŞ : Erkek Öğrenci Yurdu Önü - Şehir Hastanesi - Karayolları Kavşağı - Anadolu Mahallesi - Otagar - ÇarşıDÖNÜŞ : Çarşı - Özkanlar - Şehir Hastanesi - Migros - Erkek Öğrenci YurduHafta İçi : 07:30 de başlar sezon boyunca 15 dk ring olarak devam eder.Yogunluga göre ayarlanır.18:30dan sonra saat başı buçuk Doğu yerleşkesinden çeğrek kala çeğrek geçe kız yurdundan kalkarDurak bilgileri - Batı Yerleşkesi - Dogu Yerleşkesi Ziraat Fakültesi- Mensucat - Kız Öğrenci YurduHafta İçi : - 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 saat başı çalışır.NOT:06:40 da 46 No:Güzergahı 37 no olarak devam ederNOT:07:30 08:00 37 no: Asri mezarlık girişinden 46 no güzergahının tersine çalışırSAAT:09:00 DAN SONRA 46 NO OLARAK ÇALIŞIR.Tek saatlerde 1001 evlere çıkarCumartesi : ÇalışmazPazar : ÇalışmazDurak Bilgileri:Her saat başı merkodan kalkar saat 09:00dan sonraki güzerğah Merko - 1001 evler - Yağmur Sitesi - Asri Mezarlık - Hızırbey - Gülistan Polis Karakolu - Beyaz Saray Öğrenci Yurdu - Miraç Camii - Turan Nakliyat - Deregümü Kavşağı - Zafer Kız Öğrenci Yurdu - Cuma Pazarı - Otagar - Batı Yerleşkesi - Doğu Yerleşkesi - Tıp FakültesiNOT:47NOLU otobüsümüz 06:40 07:15 07:30 08:00 de 37 numara olarak çalışır. Güzergahı:Tria orta yol Ayazmana mesireliği Miğros Davraz kent Fatih kuran kursu Oktay petrol Çevre yolu Miğros Şehir hastanesi Keresteciler Kol çelik kavşagı olarak devam eder.SAAT 9:00 dan itibaren 47 olarak devam etmektedir.SAAT 09:00 DAN SONRA HER SAAT BAŞI HALIKENT MESİRELİKTEN 47 NO OLARAK KALKAR SON SEFER 17:00Cumartesi : ÇalışmazPazar : ÇalışmazAyazmana Mesireliği - Boğaz İçi Koleji - Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulu - Fatih Kuran Kursu - Oktay Petrol - AQUA PARK - İBRAHİM DEMİRALAY İlkokulu - Bilal Habeşi Camii - Çevre Yolu - Cezaevi - Migros - Şehir Hastanesi - Özkanlar - Otagar - SDÜ Batı Doğu - Tıp FakültesiMigros arkası erkek KYK sabahleyin 07:30 başlar her 15 dk var.çeğreklerdeki migrosun arkasından yukarıya gider buçuk ve tamlardaki Şehir hastanesi önünden karayolları kavşagından sağ yaparak Anadolu mahallesindeki 103cd., Yıldırım şekerlemenin önünden güzergahına devam etmektedir.Akşam son otobüs 10:30Hafta sonları çalışmaz.Yogunluğa göre otobüs seferlerimiz artar2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde yaptığımız çalışmalar sonucu mahallelere ekspress hatlar açılmıştır. Güzergahları aşağıda ki linkten görebilirsiniz.