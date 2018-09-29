Isparta'daki KYK Öğrencilerine Müjde! 1 TL

Isparta'daki KYK Öğrencilerine Müjde! 1 TL
ISPARTA
G.Tarihi: 29.09.2018 17:40
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Isparta Düğün Salonları
KYK’da kalan öğrencilerde halk otobüslerinden 1 TL’ye faydalanabilecek

Isparta Belediyesi Encümeni tarafından 1 Temmuz’dan itibaren ikametgâhı Isparta’da olan öğrencilerin halk otobüslerinden 1 TL’ye yararlanması kararına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Şu ana kadar 12 bin öğrencinin kaydı Isparta’ya gelirken, bundan yararlanamayan KYK’da kalan öğrenciler için de yeni bir karar alındı. 25 Eylül’de alınan “İlimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimizin de, ikinci adres olarak ikametgâhlarını Isparta’ya almaları halinde indirimli tarifeden faydalanmasına” kararı alındı. Böylece KYK’da kalan öğrencilerde halk otobüslerinden 1 TL’ye faydalanabilecek. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Bütün KYK’larımızı da buna dahil ettik. Böylelikle nerede kaldığına bakılmaksızın öğrenci olması ve ikametinin Isparta’da olmasıyla halk otobüslerimizden gerekli indirimli binişlerden faydalanmış olacak. Ayrım yok, bütünlük var” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın tarafından bir süre önce öğrencilerin ikametinin Isparta’da olması şartıyla halk otobüslerinden bir liraya faydalanması hizmetinin kapsamı genişletildi. Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren ikametini Isparta’ya getiren ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri halk otobüslerine 1 TL’ye binme hakkını elde etmişti. Ayrıca yine karar gereğince aktarma dakikası da 15 dakikadan, 30 dakikaya yükseltilmişti. Bu karar sonrasında üniversite öğrencileri nüfus müdürlüğüne müracaat ederek ikametlerini Isparta’ya taşımıştı. Bu noktada özel yurtlar, apartlar ve evlerde oturanlar bundan rahatlıkla istifade ederken, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler ise bundan yararlanamamıştı. Bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, KYK’larda kalan öğrencilerinde halk otobüslerinden bir liraya yararlanabilmeleri amacıyla yeni bir kararı belediye encümenine taşıdı. 25 Eylül’de toplanan Isparta Belediye Encümeni, “İlimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimizin de, ikinci adres olarak ikametgahlarını Isparta’ya almaları halinde indirimli tarifeden faydalanmasına” kararını aldı. Böylece KYK’larda kalan üniversite öğrencilerine de halk otobüslerine 1 TL’ye biniş hakkının önü açıldı.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Akyıldız’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nüfus Müdürlüğü çıkışında açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın şu değerlendirmede bulundu:

“Öğrencilerimize destek amacıyla bir çalışma yaptık. Isparta’ya ikametgâhını getiren öğrencilerimize otobüs biniş ücretlerinde ayarlamaya gittik. Tabi öğrencilerimizin kayıtlarını buraya taşımaları halinde de bizim İller Bankasından nüfus orantısında pay geliyor. Kayıtlı olmayan öğrencilerimizden dolayı bizim kaybımız oluyordu. Hem öğrencilerimizi böyle bir indirimden faydalandırıyoruz, hem de bu sayede gelir artışı sağlamış oluyoruz. Böylece yaşanan artış miktarı da Isparta’mıza hizmet olarak dönecek. Nüfus idaremizi ziyaret ettim, bu konuya ilişkin gözlemde bulundum. Burada öğrencilerimizin yoğun bir müracaatı var ve kayıt yaptırıyorlar. Şu ana kadar ikametini getiren öğrencilerimizin sayısı 12 bine ulaşmış. Bunun 30 bine kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Tabi o zaman Isparta’mızın hak etmiş olduğu İller Bankası payını da almış olacak. Öğrencilerimizin de bu konuda büyük bir istifadesi oluyor, öğrencilerimizi ve ailelerini de kollamış oluyoruz. Bütün KYK yurtlarımızı da buna dahil ettik. Encümenimizden bununda kararını aldık. Böylelikle nerede kaldığına bakılmaksızın öğrenci olması ve ikametinin Isparta’da olmasıyla halk otobüslerimizden gerekli indirimli binişlerden faydalanmış olacak. Ayrım yok, bütünlük var. İnşallah bu kayıtların, bu çalışmaların hem şehrimize gelir, hem de öğrencilerimize hizmet bakımından hayırlı olmasını diliyorum”

ISPARTA BELEDİYESİ

 
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