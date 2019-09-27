Kütüphanelerimiz yeni eğitim-öğretim yılına hazır…

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bülteni2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle başta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanemiz olmak üzere ilçe kütüphane sorumluları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda kitap okuma alışkanlığının artırılması, yeni gelen kitap koleksiyonlarının okuyuculara tanıtılması, ilçenin saklı kalmış değerlerinin tanıtılması, kültürel etkinlikler kapsamında; masal okuma, resim sergileri, film gösterimleri gibi etkinliklerinin yapılması kararlaştırılmıştır.Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Kütüphanelerimize gönderilen yeni kitaplarımız okuyucularımıza sunulmak üzere raflarda yerini almıştır.Ayrıca, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü “Nobel Edebiyat Ödüllü Yazarlar Köşesi” Projesi kapsamında oluşturulan, 502 adet kitap “Nobel Ödüllü Kitaplar” rafında okuyucuların hizmetine sunulmuştur.Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzce okuma alışkanlığının kazanılmasını ve kullanıcı sayısının artırılması amacıyla Merkez Çocuk Kütüphanesine ve ilçelerdeki kütüphanelerimizin çocuk bölümlerine kullanıcılarımıza sunulmak üzere oyun sandığı gönderilmiştir. Kitap alımları dışında kütüphanelerimize gelen çocuklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesine ve yeni yetenekler kazanmasına, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığına destek olabilecek aynı zamanda eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunabilecek zeka oyunları ve oyuncakların yer aldığı oyun sandığı kütüphanelerimizde çocukları beklemektedir.