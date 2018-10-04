Isparta'daki Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Isparta'daki Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. İşte örnek zam tablosu...

Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

ÜFE'YE BAKILIYOR

Posta'da yer alan habere göre taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

12 AYLIK ORTALAMAYA BAKILACAK

ÜFE’ye bakarken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılacak. Bu rakam da dün yüzde 21.36 olarak açıklandı. Sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 21.36’yla yenileyecek. 1000 liralık kira 1213 lira olacak. Yıllıkta ek maliyet 2556 lira. Bu tavan fiyat. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP), kira artışının ÜFE yerine TÜFE’ye endeksleneceği yer almıştı. TÜFE’ye göre kira artışı uygulaması başlamış olsaydı artış yüzde 13.75 oranında kalacaktı. Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması işyerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.
 
mq_YHb_1538630579_2527
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da silah sesleri müzik sesini bastırdı
Isparta'daki Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
Isparta'da meşcere çalışmaları netice vermeye başladı
Isparta'da öğrenciler 1 TL'ye ulaşım için sıraya girdi
Isparta'daki elektrik trafolarındaki görüntü kirliliği gideriliyor
SDÜ'den teröre lanet açıklaması
ISPARTALI ALİ UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT DÜŞTÜ
Isparta'da bu mahallede 6 saat planlı elektrik kesintisi
İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Ek gösterge müjdesi büyüdü!
Bölge Müdürü verileri açıkladı:''Eğirdir Gölü buharlaşıyor''
ISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK
ISPARTA'DA SAĞLIKLI NEFES HEDEFİNDE BİLİMSEL ÇALIŞMA
Isparta’da sahte içki operasyonu
Isparta'daki öküz saldırısı olayından şikayetçi olacak
Isparta’da 7 bin 356 öğrenci sinema ile buluşacak
Isparta’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
Başkan Günaydın, Isparta MHP il yönetimini ağırladı
Isparta’da öküz dehşeti! Kadını metrelerce sürükledi
Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyor
Isparta Valisi ve belediye başkanlarından üzüm tanıtımı
Bugün başladı, artık zorunlu! Cezası var
Aile hekimlerinde yeni dönem!
KAHRAMANMARAŞLI KAZIM USTA'NIN ELİNDEN ÇIKAN MUHTEŞEM LEZZET
YAVUZ ELEKTRONİK'TEN YAZAR KASA KAMPANYASI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye30 Eylül 2018
ISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAKISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK03 Ekim 2018
Huzurevi çalışanı ölü bulundu Huzurevi çalışanı ölü bulundu 28 Eylül 2018
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 27 Eylül 2018
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazasıIsparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası29 Eylül 2018
Isparta Tanıtım Filmi Isparta Tanıtım Filmi 27 Eylül 2018
Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!02 Ekim 2018
Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 01 Ekim 2018
Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyorÇoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyor03 Ekim 2018
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI27 Eylül 2018
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası varKurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var29 Eylül 2018
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdiIsparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi29 Eylül 2018
Elektrik ve doğalgaza zam geldiElektrik ve doğalgaza zam geldi01 Ekim 2018
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!28 Eylül 2018
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı 28 Eylül 2018
Küçük esnafa büyük kolaylıkKüçük esnafa büyük kolaylık29 Eylül 2018
Isparta'da trafik kazası: 1 yaralıIsparta'da trafik kazası: 1 yaralı01 Ekim 2018
Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı 30 Eylül 2018
Saatler geri alınacak mı? Karar açıklandıSaatler geri alınacak mı? Karar açıklandı02 Ekim 2018
Isparta’da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 hastaya nakledilecekIsparta’da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 hastaya nakledilecek02 Ekim 2018