Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!

Isparta Valiliği ikinci el kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yürürlüğe giren resmi yönetmeliği duyurdu...

Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2019 14:38
77 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA VALİLİĞİ BASIN BÜLTENİ


İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik 13.02.2018 tarih ve 3033 I sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
13.08.2019 tarihinden itibaren itibaren “Yetki Belgesi” olmayan işletmeler ikinci el Motorlu Kara Taşıtı (Motosiklet.Otomobil, Arazi Taşıtı, Otobüs, Kamyonet, Kamyon ve Lastik Tekerlekli Traktör) Ticaretini gerçekleştiremeyecektir.
Yetki Belgesini almak için İşletmelerin;
Yetki Belgesi Başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlan taşıdığını gösteren belgeler ile birlikte Bulundukları yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi sitemi üzerinden yapılacak , Ticaret İl Müdürlüğünce Yönetmeliğe uygun görülenlere Bilgi Sistemi üzerinden verilecektir. Geçerlilik Süresi 5 Yıl olacaktır.

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR
  1. İşyerinin fiziksel şartları taşıması,
I.İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve İçinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
I .Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması ; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az 25 metrekare, motosiklet için en az 5 metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması,
1 .Teşhir alanının net yüksekliğinin en az 3 metre olması.
I.LPG’li, CNG’li veya LNG’ li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması,
I .Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olması.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.
  1. Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,
  2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç) {Değişik:RG-8/9/20! 8-30529) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
  1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. En az lise mezunu olması,
  3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarım yeniden kazanmış olması,
  4. Konkordato İlan etmemiş olması,
  5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.
  1. (Ek:RG-8/9/2018-30529) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,gerekir.
  1. Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim. Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 -(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği 13.08.2018 tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.
  1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarım 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir.
  2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan İşyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun hale getirir.
  3. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 20 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun hale getirilir.
-Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay

- Ekspertiz Raporu 1/4/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mehmet Akif ÜLGER Ticaret İl Müdür V.
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA OTO EKSPERTİZ RAPORUISPARTA OTO EXPERTİZISPARTA İKİNCİ EL ARABAISPARTA 2. EL ARABAISPARTA OTO SATICILARI
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ
Isparta'da kaçak kazı yapan kişilere Jandarmadan suçüstü
Isparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacak
Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!
Isparta'daki kaplumbağaların neden öldüğü tespit edildi
İşte madde madde Türkiye'nin 11. Kalkınma planı
Kamuya 43 bin kişi alınacak
24 SAAT AÇIK AVM 32 BY BAKKAL!
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de
Isparta'da uyuşturucu operasyonu...
Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu
"Isparta lavanta kokuyor"
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat!
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Uçmayı öğrenirken yere düşen karga emin ellerde
Eşsiz Doğa Manzarasıyla Kuzukulağı Yaylası
Isparta'da arazi yangını
Isparta'daki kaçak içki operasyonunda sıcak gelişme
Türker AVM'den indirim!
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralıIsparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı07 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecekYargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek07 Temmuz 2019
Isparta'da arazi yangınıIsparta'da arazi yangını06 Temmuz 2019
Bir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölenBir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölen05 Temmuz 2019
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! 07 Temmuz 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonuIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu05 Temmuz 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konulduÇok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu08 Temmuz 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTIHERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI04 Temmuz 2019
"Isparta lavanta kokuyor""Isparta lavanta kokuyor"07 Temmuz 2019
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacakKonut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyasıIsparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası03 Temmuz 2019
Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!08 Temmuz 2019
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltıIsparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı05 Temmuz 2019
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldiRoyal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi02 Temmuz 2019
Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi 05 Temmuz 2019
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'deIsparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de08 Temmuz 2019