EĞİRDİR VE KOVADA GÖLÜ EVSEL VE ZİRAİ ATIKLARIN TESPİT EDİLMESİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN POLİTİKALARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BAŞLADI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile yürüttüğümüz Eğirdir ve Kovada Gölü Evsel ve Zirai Atıkların Tespit Edilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi İçin Politikaların Geliştirilmesi projesi kapsamında yapılacak 30 merkezde farkındalık eğitimi için Eğirdir Gölü çevresi köy muhtarları, ilçe ve kasaba yetkilileri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.Projenin Eğirdir ve Kovada gölü açısından hayırlar getirmesi temennimizle….