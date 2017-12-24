ISPARTA'DAKİ FETÖ DAVASINDA MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

ISPARTA

'daki 129 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasına ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti, örgütün

il imamı olduğu iddia edilen Osman Demirhan'a 92 yıl 8 ay 29 gün,

(SDÜ) eski rektörü

'na 27 yıl 9 ay ve

eski valisi

'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Isparta

tarafından geçen yıl mart ayında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından, 130 kişi hakkında, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'Şantaj', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Zimmet', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açıldı. 48'i tutuklu, 71'i tutuksuz, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 10 firari, toplam 129 sanığın

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sona erdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan ve kanser tedavisi gören SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Zümriye Irlayıcı, bu yıl 25 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

KARARI MAHKEME BAŞKANI OKUDU

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını bugünkü duruşmada açıkladı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Isparta Adliye binasının yanındaki salonda görülen duruşmaya,

Cezaevi'nde bulunan tutuklu sanık eski vali

,

Cezaevi'nde tutuklu sanıklar örgütün '

il imamı' olduğu iddia edilen Osman Demirhan, örgütün 'SDÜ sorumlusu' olduğu iddia edilen Cabir Doğan, SDÜ Bilgi İşlem Daire eski başkanı

, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, eski

'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyetinin sanıklar hakkında verdiği kararı, Mahkeme Başkanı Hacı

tek tek okudu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından

tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"

'mızın

FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına ilişkin

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 130 kişi hakkında açmış olduğu davada 11.12.2017 günü karar verilmiştir. Verilen kararda; Osman Demirhan'ın 92 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Isparta eski valisi

'un 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, SDÜ eski rektörü

'nun 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

'un 25 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ISİAD Başkanı Özcan Pınarcı'nın 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üst mütevelliden

Bakal ve Mustafa Ardal'ın 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üst mütevelli heyetinden Adem Demiralay'ın 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üniversite imamı Cabir Doğan'ın 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Ticaret Odası Meclis Başkanı Bedri Ayhan'ın 13 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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