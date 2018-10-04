- Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, il sınırları içerisinde TEDAŞ’a ait trafolar üzerinde çalışma sürdürüyor. Bazı kişi ya da kişilerce yazılan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan trafolar belediye ekiplerince boyanıyor.Isparta Belediyesi gerek yeşil alanlar, gerekse parklar içerisinde kalan ve bazı kişi ya da kişilerce yazılarla kirletilen, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan TEDAŞ’a ait trafolar üzerinde çalışma yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce trafoların çevre temizliklerinin ardından, yeniden boyanması işlemi gerçekleştiriliyor. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halil Gülderen konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu; “Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak il merkezinde bulunan yeşil alan, park ve ev yanlarında bulunan TEDAŞ’a ait trafolar bulunmaktadır. Bu trafolarda oluşan görüntü kirliliğini kaybetmek amacıyla başkanımızın talimatlarıyla buralarda boyama ve temizlik işleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen böyle yerlere bu tür görüntü kirliliği oluşturan yazıların yazılmamasıdır. Çünkü kirletmek kolay, temizliği ise zor ve pahalıdır. Bu gibi yerler bizimdir. Bu noktaları temiz kullanalım, çünkü yaşanabilir bir şehirde yakışan görüntü budur.”İHA