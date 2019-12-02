İlimizde kurulu ve faaliyette bulunan Kamu Yararına Çalışan ve Bilanço Esasına Göre defter tutan demeklerin dikkatine;Demekler Kanunu’nun 11. maddesinin son fıkrası “...Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur. ” hükmünü,Demekler Yönetmeliğinin Değişik 36. maddesi “...Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir...” hüfozmnü amirdir.Bu sebeple, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için, bilanço esasına göre tutulacak defterlerden sadece Yevmiye Defter’in 31.12.2019 Salı günü mesai bitimine kadar İsparta İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden ya da noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir.İlanen duyurulur.