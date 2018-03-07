AVCILAR !

TÜFEKLERİ ASMA VAKTİ…



Ülkemizde kara avcılığına 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2017-2018 Av Sezonu Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda izin verilmektedir.

22 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda, kara avcılığı sezonu ülke genelinde ilk olarak 19 Ağustos 2017 tarihinde, Batı Akdeniz Avlanma Bölgesinde bulunan Burdur, Isparta ve Antalya illerinde ise avlanma izinleri 26 Ağustos 2017 tarihinde başlayan av sezonu 25.02.2018 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten itibaren 2018-2019 Av Dönemi açılışına kadar Kara Avcılığı faaliyetleri tüm yurdumuzda yasaktır.

Ülkemizde 483 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunmaktadır. Bu türler içerisinden yeterli popülasyon büyüklüğüne sahip olan ve Merkez Av Komisyonunca av dönemi boyunca sadece 29 tür kuş ve 7 tür memelinin avına izin verilmekte ve bunların dışındaki tüm türlerin avlanması yıl boyunca yasaktır.

Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönemde avcılık yapılması ülkemiz yaban hayatına ciddi zarar vermektedir. Bu sebeple avcılarımızın yasak dönemde avcılık yapmaması ve yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi büyük önem arz etmektedir.

Avın kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyüttüğü dönemlerde avcılık yapılması durumunda en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün yerel il teşkilatlarına, jandarma ve polis teşkilatlarına ihbar edilmesi yaban hayatının korunması için verilebilecek en büyük katkıdır.

Kamuoyuna duyurulur.