

- Isparta'daki 2 mahallede ‘torbacı’ operasyonu

- Isparta’da polis operasyonuyla yakalanan sokak satıcısı tutuklandı



- Isparta’da sokak satıcılarına yönelik 2 mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü kentte uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, dün kent merkezindeki Gülcü ve Yedişehitler Mahallelerinde ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, 4 parça halinde eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatlarıyla birlikte M.M., D.İ. ve H.H.M. isimli 3 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden D.İ. ve H.H.M.’ye ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapan narkotik polisleri, M.M.’yi ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İHA

