Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 2023 Egitim vizyon hedeflerinden biri olan "Beceri ve Tasarım Atölyleri" Isparta'da ilk defa, okul personeli ve velilerin desteği ile Şehit Polis Memumuru Akif Altay ilkokulunda faaliyete girdi. Yapılan çalışmaların tanıtımı için bugün İl Milli Eğitim müdürü Sayın Ahmet Yıldırımın katılımı ile atölyelerin açılışı gerçekleşti. Yıldırım, açılışta velilere " ögretmenlerimiz, 2021 yılında tüm okullarda faaliyete girecek olan bu atölyeleri hiç vakit kaybetmeden kendi istek ve çabaları ile oluşturmuşlardır, kendilerini tebrik ediyorum, çocuklarınız çok şanslı" diye konuştu. Aynı zamanda bu atölyelerin çocuklarda sabır becerilerini artıracağına değinen Yıldırım "çocuklara kavramsal becerileri her zaman öğretebiliriz, önemli olan sabrı küçük yaşlardan itibaren kazandırabilmek. Bir işe başlayıp bitirene kadar, sabretmesini bu atölyelerde öğrenecekler..." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "açılmamış kanatların genişligi bilinmez, gelin açalım çocuklarımızın kanatlarını" çağrısı üzerine hayata geçirilen Beceri ve Tasarım Atölyeleri ile çocukların okulda eğlenceli vakit geçirerek, kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve yaşamsal becerileri öğrenmesi hedefleniyor.Aynı zamanda Şehit Polis Memuru Akif Altay ilkokulunda yeni uygulamaya geçilen egitime farkli bir bakış getiren ve çocuklarda sorumluluk duygusu ve zaman kontrolünü hedefleyen "Zilsiz Okul" projeside tanıtıldı. Şpmaa ilkokulu öğrencileri artik derslere zil sesi gibi bir uyaranla değil, okul her bir tarafına asılan saatlere bakarak giriyorlar. Çocukların bu uygulama ile zamanı kontrol etme ve etkili kullanma becerileri kazanırken, iç denetim ve sorumluluk sahibi bireyler olmalari bekleniyor.