Aziz şehitlerimiz ve kahraman Mehmetçikler için sahneye konan ‘Zafere Doğru’ adlı temsilde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, sanatçılar ve vatandaşlarla, Mehmetçiğe asker selamı verdi. Başdeğirmen, “Bizim topraklarımız öyle kolayca, şaşkın, dağınık, aptal insanlara bırakılacak bir ülke değildir. Ülkemiz stratejik konumundan, genç nüfusundan dolayı dünyaya hakim olmaya hazır bir ülkedir. Türkiye birlik beraberlik içerisinde, ülkesini seven insanlarla dolu bir ülkedir. Bizi kimse yıkamaz” dedi.Isparta Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu ile ortaklaşa düzenlenen “Zafere Doğru” adlı temsil duygu dolu anlara sahne oldu.Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın’ın yaptığı temsil de, 1915 yılında Çanakkale’den başlayarak Kurtuluş Savaşıyla Milli Mücadelenin kazanılması dans müzik ve görsellerle sahneye aktarıldı.Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden Türk Milletinin aziz şehitleri ve kahraman evlatlarımız için bir saygı duruşu olarak sahneye konan temsile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Her anı duygu yüklü temsilde vatandaşlar programı büyük bir dikkatle izlerken, gösteri büyük ilgi gördü. Programın sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ile birlikte sahneye çıkarken, sınır boylarında, sınır ötesinde, dünyanın dört bir noktasında canını, kanını veren Mehmetçikler için seyirciler ve sanatçılar ile birlikte aynı anda asker selamı verdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihten gelen birçok zaferin bulunduğunu belirterek, “Bunlar bizim ülkemizin devamlı muzaffer olduğu, muzaffer olmaya alışkın olduğu kötüye karşı yaptığımız savaşlarda hep başarımızın sonucudur” dedi.Yapılan mücadelelerde şehit düşen, gazi olan ve gazi olduktan sonra vefat eden tüm askerlerimize ve güvenlik kuvvetlerimize Allah’tan rahmet dileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim’imiz, zaferlerimizde her zaman için bizim önümüzde, önderimiz Mustafa Kemal Paşa’nın gösterdiği yolda büyük zaferler kazanmışız. Büyük Atatürk’ümüze Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine katıldığını ve Ispartalılara selamını getirdiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “15 Temmuz gibi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatları gibi yapılan mücadelelerin başındaki bizi idare eden liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğunun dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde güzel gösterilere imza attığını dile getiren Başdeğirmen, “Büyük fedakarlıklarla Isparta’mıza da geldiler bizleri mutlu ettiler. Kendilerine şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.Devlet Halk Dansları Topluluğunun güzel bir programla Ispartalılara tarihimizi anlattığını aktaran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizim topraklarımız öyle kolayca, şaşkın, dağınık, aptal insanlara bırakılacak bir ülke değildir. Ülkemiz stratejik konumundan, genç nüfusundan dolayı dünyaya hakim olmaya hazır bir ülkedir. Helikopterden mermi atılırken, hareket halindeki tankın önüne yatan, silaha karşı koşan bir milletin evlatlarıyız.Baktılar ki, bu ülkeyi topla, tüfekle dize getiremeyecekler, ekonomik baskılar yapmaya başladılar onda da muvaffak olamadılar. Çünkü Türkiye ne bir Mısır, ne bir Libya ne bir Suriye’dir. Türkiye birlik beraberlik içerisinde, ülkesini seven insanlarla dolu bir ülkedir. Bizi kimse yıkamaz” görüşlerinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü baskı ve mücadelelere karşı dik duruş sergilediğinden bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Gazi Mustafa Kemal Paşa bizlere birçok zaferleri getirmiş, onun arkasından da şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan son 10 yıl içerisinde karşımıza çıkan her türlü baskı ve mücadelelere karşı diklenmeden dik durarak hepsinin hakkından gelerek hem masada, hem de sahada tüm düşmanlarımıza yetmiştir. Hepsinden de Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin” dedi.