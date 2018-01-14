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Isparta'da yüzlerde komando yemin etti

Eğirdir'de Komandolar Yemin Etti...

Isparta'da yüzlerde komando yemin etti
ISPARTA
G.Tarihi: 14.01.2018 01:03
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böcüzade
 Eğirdir'de 370 komando yemin etti 

- Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 45'nci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu and içme töreni yapıldı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Dağ Komando Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu, yüksek rütbeli subaylar ve kursiyerlerin aileleri katıldı.
370 Uzman Erbaş, komutanlarının ve ailelerinin önünde silah ve arkadaş tutarak and içtikten sonra mavi berelerini taktılar. 
Genç komando adaylarına seslenen ve yeminlerinin hayırlı olmasını dileyen Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu " Ordumuzunun şeref timsali sancağımızınn gölgesinde, komutanlarınızın ve ailelerinizin şahitliğinde, silah ve bayrak üzerine, gerektiğinde vatan ve millet uğruna canınızı seve seve vereceğinize, namus ve şerefiniz üzerine and içtiniz. Bu yemin devletin ve milletin, bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin, oyulacağının ifadesidir. Bu yemin, bu milletin, bu bayrağın ve bu toprağın sonsuza kadar yaşayacağının ifadesidir. Bu yemin, şehitlerimize ve gazilerimize, şükran ve minnet duygularımızın seslenişidir. Bu kutsal vatanı, bağımsızlığımızı, devletin üniter, laik ve demokratik yapısını korumaya and içmiş, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ve Türk Milletinin emrinde olarak, sizlerle daha da güçlenecektir. Türk askeri insanlık tarihi boyunca, ülkesinin ve milletinin, esaret altında kalmasına fırsat vermeyen dünyanın en şerefli ve en güçlü askeridir. Bu yüksek şeref; bundan sonra, korumak üzere sizlere verilmiştir. Bu şerefi, en iyi şekilde koruyacağınıza inancım tamdır. Yemininiz ve kutsal nöbetiniz Yüce Türk Ulusu, Türk Silahlı Kuvvetleri, aileleriniz ve sizler için kutlu ve uğurlu olsun." dedi. Alb. Fatih Köroğlu'nun konuşmalarının ardından Komando Andı yapıldı.
Katılım Belgesi Verildi...
Törende ayrıca, yıllar önce askerliğini aynı birlikte yaptığı tesbit edilen, iki kursiyerin babalarına katılım belgesi verildi. Katılım belgelerini Dağ Komando Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu takdim etti.
45'nci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu yemin töreni ailelerin evlatlarıyla buluşması ile sona erdi.

​ISPARTA (İHA) 













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