Yüzlerce Minik Öğrenci “Heidi” ile Buluştu

Çocukların sevilen kahramanı “Heidi”nin masalı Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezine taşındı. Üniversitemiz Endüstri ve Kalite Topluluğunca hazırlanan ve Eti Çocuk Tiyatrosunca sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.



Isparta’nın 15 farklı köy okulundan katılan yüzlerce minik seyirci, ekran karşısında severek izledikleri “Heidi”yi bu kez canlı izleme fırsatı buldu. Alp Dağları eteklerinde bir kulübede dedesi ile yaşayan Heidi’nin arkadaşlık ve doğa sevgisi dolu sıcak hikayesini izleyen çocuklar, Heidi ve Peter’le birlikte kırları, doğayı ve sevgiyi keşfetti.