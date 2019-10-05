Isparta gül ve kozmetik ürünleri üreticisi Rosemix özellikle cilt temizlik ve bakım ürünleri konusunda tüketicilere bir çok seçenek sunuyor.
Kokusuyla ruhu derinden etkileyen %100 Dogal saf hakiki gül özlü bakım ürünleri ve mağazanın gıda katagorisinde yer alan, gül kullanılarak yapılan nefis lokumlar şekerlemeler...
Isparta Haber Muhabiri Rosemix ve ürünlerini sizler için tanıttı.
DOĞAL GÜL SUYUNUN FAYDALARI
Cilt temizleme özelliği bulunan doğal gül suyu aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde cilt hücrelerinin güçlenmesine ve cilt dokularının yenilenmesine yardımcı olur. Gül suyu cildinizin pH dengesini korumaya yardımcı olur böylece siyah nokta ve sivilce oluşumunu önler. Bebeklerde pişik tedavisi ve tahrişten koruyan antiseptik ve antibakteriyel özelliği bulunmaktadır.
Adres: Fatih mahallesi, 4506/1 sokak No: 7 (Toptancılar sitesi)
(0246) 224 15 15
Rosemix yüzde 100 doğal gül suyu ürünleri:
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ROSEMİX EL İMALATI SABUNLAR
Isparta Rosemix'in kendi üretimi olan ve el yapımı sabun ürünleri ve çeşitleri...
- Lavanta Sabunu
- Doğal Gül Sabunu
- Eşek Sütlü Sabun
- Keçi Sütlü Sabun
- Gül ve Lavanta Kokulu Sıvı Sabunlar
ROSEMİX ÜRETİMİ TARİHİ KOLONYA ÇEŞİTLERİ
Rosemix üretimi tarih kokan kolonyalar...
Rosemix üretimi tarih kokan kolonyalar...
- Tarihi Çamlıca Tepesi
- Tarihi Galata Kulesi
- Tarihi Pierre Loti
- Tarihi Mısır Çarşısı
- Tarihi Kız Kulesi
- Salyangoz özlü krem ( Bir tane alana ikincisi ücretsiz) kampanyalı ürün
- Rosemix Gül Kremleri
- Rosemix Lavanta Kremi
- Gül - Lavanta Naurel El ve Vücut Losyonları
- Hediyelik Gül Sepetleri ve Gül Lokum Çeşitleri