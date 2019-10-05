GERÇEK GÜL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ İLE TANIŞIN!

Isparta gül ve kozmetik ürünleri üreticisi Rosemix özellikle cilt temizlik ve bakım ürünleri konusunda tüketicilere bir çok seçenek sunuyor.

Kokusuyla ruhu derinden etkileyen %100 Dogal saf hakiki gül özlü bakım ürünleri ve mağazanın gıda katagorisinde yer alan, gül kullanılarak yapılan nefis lokumlar şekerlemeler...

Isparta Haber Muhabiri Rosemix ve ürünlerini sizler için tanıttı.

DOĞAL GÜL SUYUNUN FAYDALARI

Cilt temizleme özelliği bulunan doğal gül suyu aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde cilt hücrelerinin güçlenmesine ve cilt dokularının yenilenmesine yardımcı olur. Gül suyu cildinizin pH dengesini korumaya yardımcı olur böylece siyah nokta ve sivilce oluşumunu önler. Bebeklerde pişik tedavisi ve tahrişten koruyan antiseptik ve antibakteriyel özelliği bulunmaktadır.

Adres: Fatih mahallesi, 4506/1 sokak No: 7 (Toptancılar sitesi)

(0246) 224 15 15



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ROSEMİX EL İMALATI SABUNLAR

Isparta Rosemix'in kendi üretimi olan ve el yapımı sabun ürünleri ve çeşitleri... Isparta Rosemix'in kendi üretimi olan ve el yapımı sabun ürünleri ve çeşitleri...

Lavanta Sabunu

Doğal Gül Sabunu

Eşek Sütlü Sabun

Keçi Sütlü Sabun

Gül ve Lavanta Kokulu Sıvı Sabunlar