YURT ÖĞRENCİLERİMİZDEN

KÖK HÜCRE BAĞIŞ KAMPANYASINA DESTEK

bülteniIsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yurt Müdürlükleri, Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına tam destek veriyor.Türk Kızılayı tarafından "Kök Hücre Bağışçısı Ol, Öne Çık, Hayat Kurtar” sloganıyla yürütülen Kök Hücre Bağış Kampanyasına Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülcihan ve Gülistan Yurt Müdürlüklerinden destek geldi.Yurt Müdürlüklerinde düzenlenen kampanyada ilk olarak öğrencilere Kök Hücre Bağışı hakkında bilgilendirildi. Ardından Kamu spotu videoları izlettirilip ardından kök hücre bağışçısı olmak isteyen öğrencilerden kan numuneleri alındı.Öğrencilerden gelen yoğun ilgi nedeniyle Kök Hücre Bağış kampanyası 2 gün sürdü. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay'ın, "Kök Hücre Bağışçısı Ol, Öne Çık, Hayat Kurtar” sloganıyla yola çıkılarak en geniş bağışçı öğrenci kapasitesine ulaşılması için kampanya tüm yurt müdürlüklerinde devam edecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, spordan, sanata, kültürel, sosyal farkındalık etkinlik ve kampanyalara her zaman destek vereceklerini söyledi.