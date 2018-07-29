-Isparta’nın Gelendost ilçesinde düzenlenen 1. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.Gelendost Yörük Türkmen Derneğinin ev sahipliğinde Yenice köyü Kemer Mahallesi’nde gerçekleştirilen şölene, Gelendost Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Türk Dünyası Yörük-Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Toroslar Yörük-Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükyaman, Isparta Yörük-Türkmen Derneği, Akşehir Yörük-Türkmen Derneği, Aksu Sofular Yörük-Türkmen Derneği gibi birçok farklı il ve ilçedeki dernek üyeleri katıldı. Şenlikte Isparta Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gösteriler sunulurken, kıl çadırların kurulduğu şenlik alanında ayrıca halk oyunları gösterileri, Yörük göçü ve gelin alma ile sanatçıların yer aldığı konserler düzenlendi. Şölende Yörük Türkmen kültürünü yansıtan ikramlarda da bulunuldu.Isparta Belediyesi sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen şölene katılımın yoğun olduğunu ifade eden Gelendost Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Emrah Akbaş, "Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz şölenin gelecek yıl daha iyi geçeceğine inanıyorum. İnşallah seneye daha güzel bir organizasyonda buluşmak dileğiyle diyorum” dedi.İHA