Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarında yol üzerinde kalan ve trafik güvenliğini zora sokan evlerin yıkım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Deregümü bölgesinde imara açılan Zafer Mahallesi 5022 Sokak üzerinde eski parsel üzerinde bulunan ve üzerinden DSİ kanalı geçen evin yıkımı mülk sahibinin rızası ile gerçekleştirildi.Yıkımla birlikte yaklaşık 50 metre uzunluğunda bulunan DSİ kanalının her iki tarafla birleşmesi ve kanalın her iki yanından geçen yolun da tamamlanmasının önünde hiçbir engel kalmamış oldu.Uzun yıllardır çözülemeyen bu sorunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen göreve gelmesinin hemen ardından mülk sahipleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak çözüme kavuşturdu. 70 yaşındaki Salim Çelik ve eşi Bağdat Çelik ile görüşen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aileye ‘sizi mağdur etmem’ sözü verdi.Verdiği sözü yerine getiren ve uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunu çözen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çelik çiftinin yıkılan evinin hemen alt bölgesine ev yaptı. Çelik çiftinin dün itibariyle yeni evlerine taşınmasının ardından DSİ kanalı üzerinde kalan evin yıkımı gerçekleştirildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, yıkım öncesinde Salim-Bağdat Çelik çiftini yeni evlerinde ziyaret etti. Çifte çiçek ve yeni ev hediyesi veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Çelik ailesi teşekkür ederken, “Bizlere ikinci baharımızı yaşattınız” diye seslendi.Başkan Şükrü Başdeğirmen’in aileyi ziyareti esnasında konuşan Salim Çelik, “Başkanım Allah razı olsun. Sana ve bütün personeline teşekkür ederim. Bizi büyük çileden kurtardın. Yeni ev sayenizde yapıldı. Sağ olun, var olun. Ben memnun oldum, Allah’ta sizi memnun etsin. Ömrümün son baharını yaşattınız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok şükür bin şükür. Belediyemizin gücü var yapıldı. Biz her zaman için uyum sağlarız. Çok uğraştım ancak vakit nasip bu zamanaymış” şeklinde konuştu.Yeni evlerini çok beğendiğini söyleyen Bağdat Çelik’te “Allah sizlerden bir değil bin kere razı olsun. Çok sağ olun. Yeni evimizi çok beğendik” ifadelerinde bulundu.Yeni evlerinde sağlık ve mutluluk içerisinde oturmaları temennisinde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Allah sizlerden de razı olsun. Güle güle oturun. Eviniz hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin. Allah devletimize, belediyemize zeval vermesin. Bizlerde böyle hizmetleri yapalım. Sizlerin mutlu olacağı, beğeneceği, huzur bulacağı işleri yapmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin. Belediyemiz var olduğu sürece, devletimiz milletimiz bu gücüyle beraber her zaman vatandaşlarına hizmet etmek için elinden geleni yapar” görüşlerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen ziyaretin ardından Salim-Bağdat Çelik çifti ile beraber eski evin yıkımına geçti.