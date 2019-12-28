Isparta'da yerli otomobile destekler çığ gibi büyüyor.



Türkiye'nin markası yerli otomobile Isparta'nın genç iş insanlarından destek...

ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

IGİAD BÜLTENİ

2022'de üretime girecek #TürkiyeninOtomobili 'nin üretim bandından çıkacak 32. aracına Isparta Belediyesi olarak talibiz.Dünya elektrikli olarak üretilerek geleceğin teknolojisine uzanan bu araçla rekabetçi bir Türk markasıyla tanışıyor . Fikri ve sınai hakları tamamen Türkiye’ye ait olan bu otomobil yerli ve millidir. Isparta Genç İşadamları olarak sonuna kadar destekliyor ,Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.