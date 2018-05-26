Isparta Belediyesi dayanıklı asfalt çalışmalarını gece gündüz devam ettiriyor. Şehrin en büyük mahallelerinden olan Davraz’da çalışmalar aralıksız sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’da çalışmaları sürekli yerinde inceliyor.Isparta’nın en büyük mahallesi olan Davraz’ı da altyapısı ile birlikte bitirme aşmasına geldiklerine değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Mahallemizde ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu mahallemizin altyapısı ile asfaltı bitme aşamasına gelirken, diğer taraftan Yenice ve Dere mahallelerinde de çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımız akan su misali bir birine ilave olarak devam ediyor. Böylelikle gece-gündüz çalışarak az zamanda çok iş yapma şansını da yakalamış oluyoruz” dedi.Davraz Mahallesinin doğu bölümünde de çalışmalara geçileceğini kaydeden Günaydın, “Kısa zaman içerisinde bu mahallemizi bitirmek istiyoruz. Daha önce de ‘yere altın seriyoruz’ demiştim. Son günlerde bitümün ton fiyatı 600 liradan 2300 liraya kadar çıktı. Evet yere altın dökerek çalışmalarımızı bitiriyoruz. Bu kadar zammı kimse tahmin etmiyordu. Maliyetlerde ciddi artış yaşandı. Ancak biz buna karşın yine de çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Asfalt ve altyapı yatırımlarımızın yanı sıra otogar yaşam alanının aylık 10 milyon lira civarında hak edişi, diğer yerlerden 5-6 milyon lira gibi, yani toplamda 25-30 milyon liralık aylık yatırıma harcama yapıyoruz. Buna asfalt hariç. Bu çalışmalarımızın Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.Başkan Günaydın’ın incelemelerine eşlik eden Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt ta, yapılan çalışmaları ‘Anlatılmaz, yaşanır dedikleri herhalde bu’ diyerek özetlerken, mahallelerindeki yıpranmış tüm sokakların ve caddelerin yeniden altyapısı ile asfaltının yapıldığını ifade ederek, “Başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.Yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu ve memnun kaldıklarını kaydeden vatandaşlar da, “Mahallemizin altyapısı yenilendi, asfaltları döküldü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundular.ISPARTA BELEDİYESİ